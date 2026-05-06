Nacvark
Президент OpenAI заявил, что Маск хотел заработать $80 млрд на ИИ и потратить их на освоение Марса
По его словам, такие обсуждения были в 2017 году, но руководство OpenAI отвергло идеи Маска, из-за чего он покинул компанию

Между руководством OpenAI и сооснователем этой компании Илоном Маском (Elon Reeve Musk) продолжаются судебные разбирательства. Маск в суде исходит из позиции, что именно он основал OpenAI и предоставил ей всё необходимое финансирование, чтобы она стала некоммерческой организацией и служила «на благо человечества», в то время как плохие капиталисты вроде генерального директора Сэма Альтмана (Samuel Harris Altman) и президента Грега Брокмана (Greg Brockman) решили сколотить миллиарды долларов прибыли на OpenAI, сделав её коммерческой.Источник изображения: Reuters
URL изображенияРуководство OpenAI, очевидно, отвергает эти обвинения, настаивая, что Илон Маск попросту хотел получить руководящую должность в их компании, но после отказа обозлился и подал судебный иск. На очередном слушании Брокман поделился подробностями из далёкого 2017 года, когда у них с Маском состоялся разговор.

По его словам, тогда Илон Маск сам выступал за коммерциализацию OpenAI, поскольку хотел заработать дополнительные 80 миллиардов долларов для строительства самодостаточной колонии на Марсе. Именно тогда, как утверждает Брокман, между ними произошёл раскол: руководство OpenAI не восприняло эту идею, отказало Маску в сотрудничестве, а тот ушёл и свернул всё финансирование.

Илон Маск требует от суда запретить OpenAI становится коммерческой компанией, уволить высшее руководство (Сэма Альтмана и Грега Брокмана) и потратить 150 миллиардов долларов на гуманитарные ИИ-проекты.

#илон маск #openai #марс #сэм альтман #грег брокман
Источник: reuters.com
