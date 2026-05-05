В Белом доме отказались подтверждать данную информацию

Правительство США рассматривает возможность установления государственного надзора за новыми моделями искусственного интеллекта (ИИ), которые могут угрожать кибербезопасности. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на собственные источники. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПо данным издания, указом президента США Дональда Трампа (Donald John Trump) может быть сформирована рабочая группа, которая будет заранее, до официального релиза ИИ-модели, решать, можно ли её выпускать на свет. Ожидается, что такой контроль предотвратит вероятность релиза ИИ-модели, пока она способна помогать хакерам или находить уязвимости в системах.

Причина обсуждений – новая ИИ-модель Mythos от Anthropic, которая может искать уязвимости в системах. Предполагалось, что это позволит защитить инфраструктуру разных организаций, но сама возможность поиска уязвимостей может применяться хакерах для совсем противоположных целей.

The New York Times акцентирует внимание на том, что новые правила могут замедлить развитие ИИ в США, поскольку Anthropic, OpenAI и другим компаниям придётся заранее утверждать свои ИИ-модели с правительственными органами. В Белом доме отказались подтверждать данную информацию, охарактеризовав её как слухи.