Nacvark
Sony подняла цену на восстановленную версию PlayStation 5 Slim
В США цена выросла сразу на 100 долларов

Компания Sony оказалась вынуждена повысить стоимость выпущенных ей в 2020 году игровых консолей PlayStation 5, учитывая ситуацию на рынке памяти, где спрос по-прежнему превышает предложение. теперь же, как сообщает издание Tom’s Hardware, рост цен затронул восстановленные консоли PlayStation 5 Slim без дисковода.Источник изображения: Gemini AIСообщается, что их стоимость выросла сразу на 100 долларов – до 549 долларов США. Для понимания, это больше, чем стоила базовая версия PlayStation 5 на старте. Такая ценовая политика делает покупку использованных консолей не такой выгодной, как она могла показаться буквально несколько месяцев назад.

Sony официально не объявляла о подобных изменениях своей ценовой политики. Некоторым такая корректировка цен показалась странной, ведь восстановленная PlayStation 5 Slim не требует от Sony вложений в вопросе памяти, в отличие от новых консолей. Вероятнее всего, компания приняла это решение после анализа рынка.

PlayStation 5 далеко не первая консоль, которая выросла в цене из-за ситуации на рынке памяти. Компании вынуждены реагировать на рыночную ситуацию, а также откладывать выпуск новых консолей до более подходящего момента.

#sony #playstation #playstation 5 #playstation 5 slim
Источник: tomshardware.com
