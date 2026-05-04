Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
GameStop планирует приобрести маркетплейс eBay за $56 млрд
Маркетплейс ориентирован на рынок США, но также работает практически по всему миру

Генеральный директор компании GameStop Райан Коэн планирует приобрести американский маркетплейс eBay за 56 миллиардов долларов США. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

В материале издания акцентируют внимание на том, что предложение крайне неожиданное, ведь GameStop специализируется на продаже игровых приставок и аксессуаров. eBay же представляет собой полноценную площадку для продажи разных товаров. При этом руководство eBay не выставляло на продажу контрольный пакет акций, а предложенная GameStop сумма примерно на 20% выше рыночной.Источник изображения: The Wall Street Journal
URL изображенияФактически речь идёт о том, что относительно маленькая компания GameStop, владеющая сетью физических магазинов, хочет войти на рынок электронной коммерции и начать продавать товары онлайн. GameStop имеет все возможности для того, чтобы развить эту площадку для продажи товаров пользователям, поскольку её физические магазины могут подойти, например, для физической оценки товаров.

Пока сложно сказать, произойдёт ли эта сделку, ведь информация официально не подтверждена ни одной из сторон. В этом вопросе наиболее интересным является то, как GameStop планирует финансировать сделку, учитывая небольшие масштабы её бизнеса.

#ebay #gamestop
Источник: wsj.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ученые зафиксировали эффект «отрицательного времени» прохождения фотонов света через рубидий
Житель Теннесси с помощью лазеров переделал Ford Festiva в самую тонкую машину в мире
Вышел трейлер боевика «Семь снайперов» с Тимом Ротом в роли злодея
В России могут запретить параллельный импорт комплектующих ПК и ноутбуков от крупных производителей
LG выпустила 45-дюймовый OLED-монитор 45GX950B с масштабированием до 5K2K
В РФ ограничат параллельный импорт ПК‑комплектующих и накопителей от ведущих западных брендов
Heroes of Might and Magic Olden Era всего за сутки полностью окупила расходы на разработку
Microsoft рекомендует 32 ГБ оперативной памяти для Windows 11
В России впервые в мире разработали плазменный двигатель с магнитным соплом для наноспутников
Disney выложила в открытый доступ первый эпизод самого рейтингового сериала по «Звёздным войнам»
У жителей Московского региона проводной интернет начал работать по белым спискам
Дубайское ателье MetaGarage с российскими корнями предлагает тюнингованный AMG G63 за $700000
App Store удалила сертифицированный Минцифрами российский браузер «Луна»
Энтузиаст построил систему охлаждения на элементах Пельтье с двумя 360‑мм СЖО и кастомным контуром
Выпуск iPhone с полностью стеклянным экраном к 20-летию Apple может изменить линейку iPhone Pro
Cadillac в честь дебюта в гонках Формулы-1 выпустил лимитированный 695-сильный седан CT5-V Blackwing
Неисправные RTX 5090 во Франции выставили на продажу: от €1499, без гарантии и возможности возврата
Российский электромобиль «Атом» поступил в предзаказ по цене почти 4 млн рублей
В американском Walmart нашли Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 5 7600X по уценке до $220 за пару
В Нидерландах создали инструмент для определения координат любого места 320 млн лет назад

Популярные статьи

Краткий обзор кулера Jonsbo CA40 Black
«Хищник. Спуск в преисподнюю», «Невеста!»: субъективный обзор новинок кинематографа
Как экономить на играх для PlayStation 5 – краткое руководство для начинающих
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter