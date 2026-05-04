Маркетплейс ориентирован на рынок США, но также работает практически по всему миру

Генеральный директор компании GameStop Райан Коэн планирует приобрести американский маркетплейс eBay за 56 миллиардов долларов США. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

В материале издания акцентируют внимание на том, что предложение крайне неожиданное, ведь GameStop специализируется на продаже игровых приставок и аксессуаров. eBay же представляет собой полноценную площадку для продажи разных товаров. При этом руководство eBay не выставляло на продажу контрольный пакет акций, а предложенная GameStop сумма примерно на 20% выше рыночной. Источник изображения: The Wall Street Journal

Фактически речь идёт о том, что относительно маленькая компания GameStop, владеющая сетью физических магазинов, хочет войти на рынок электронной коммерции и начать продавать товары онлайн. GameStop имеет все возможности для того, чтобы развить эту площадку для продажи товаров пользователям, поскольку её физические магазины могут подойти, например, для физической оценки товаров.

Пока сложно сказать, произойдёт ли эта сделку, ведь информация официально не подтверждена ни одной из сторон. В этом вопросе наиболее интересным является то, как GameStop планирует финансировать сделку, учитывая небольшие масштабы её бизнеса.