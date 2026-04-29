Nacvark
В Китае установили мобильный ядерный реактор на грузовик
Мощность реактора невелика, но сам факт мобильности позволяет применять его в разных целях

В Китае местные инженеры разрабатывают и испытывают необычную энергетическую систему – компактный ядерный реактор, установленный на грузовике. Проект рассматривается как мобильный источник электроэнергии, способный обеспечивать работу энергоёмких объектов, включая центры обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ).Источник изображения: SCMP
URL изображенияПо данным South China Morning Post (SCMP), установка мощностью около 10 мегаватт может в перспективе использоваться как «передвижная электростанция». Этого достаточно, чтобы поддерживать работу среднего дата-центра, где размещаются серверы ИИ-моделей.

Главная идея проекта – создать гибкий источник энергии, который можно быстро доставить в нужное место: в удалённые районы, на промышленные объекты или для экстренного энергоснабжения.

Разработчики рассматривают проект как часть более широкой стратегии развития малых модульных ядерных реакторов, которые считаются потенциально более компактной и управляемой альтернативой традиционным АЭС. Если проект будет доведён до практического применения, он может стать одним из самых необычных решений в области мобильной атомной энергетики и энергетической инфраструктуры для ИИ.

#китай #ядерная энергетика #ядерный реактор
Источник: scmp.com
