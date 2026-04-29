В Китае местные инженеры разрабатывают и испытывают необычную энергетическую систему – компактный ядерный реактор, установленный на грузовике. Проект рассматривается как мобильный источник электроэнергии, способный обеспечивать работу энергоёмких объектов, включая центры обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ).По данным South China Morning Post (SCMP), установка мощностью около 10 мегаватт может в перспективе использоваться как «передвижная электростанция». Этого достаточно, чтобы поддерживать работу среднего дата-центра, где размещаются серверы ИИ-моделей.
Главная идея проекта – создать гибкий источник энергии, который можно быстро доставить в нужное место: в удалённые районы, на промышленные объекты или для экстренного энергоснабжения.
Разработчики рассматривают проект как часть более широкой стратегии развития малых модульных ядерных реакторов, которые считаются потенциально более компактной и управляемой альтернативой традиционным АЭС. Если проект будет доведён до практического применения, он может стать одним из самых необычных решений в области мобильной атомной энергетики и энергетической инфраструктуры для ИИ.