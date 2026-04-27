На ней ранее провели 27 запусков российских ракет

На космодроме Куру (Французская Гвиана) в прошедшую пятницу демонтировали стартовую площадку для запуска российских ракет «Союз». Об этом сообщает издание «РИА Новости» со ссылкой на тематическое издание Techniques Spatiales. Источник изображения: Techniques Spatiales (X.com)Судя по всему, решение обусловлено прекратившимися после 2022 года запусками российских ракет. Территория была передана компании Maiaspace, которая принадлежит французской ArianeGroup. Последняя планирует построить во Французской Гвиане собственную стартовую площадку для ракет французской разработки. Источник изображения: Techniques Spatiales (X.com)Сообщается, что с 2011 по 2022 год на космодроме Куру было проведено 27 запусков российских ракет «Союз». Впоследствии стартовая площадка перестала функционировать и фактически была выведена из эксплуатации из-за отсутствия перспективы дальнейших запусков.

Космодром Куру является одним из немногих подобных инфраструктурных объектов в Южной Америке. Он расположен на побережье Атлантического океана и официально входит в юрисдикцию департамента Гвиана в составе государства Франция.