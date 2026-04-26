Технология в будущем может быть интегрирована в космические аппараты, используемые NASA

Американская компания Astrobotic провела успешные испытания инновационного ракетного двигателя, основанного на технологии вращающейся детонации. Об этом сообщает SpaceNews.

В ходе тестов инженеры проверили работу так называемого вращающегося детонационного двигателя (RDE), в котором тяга создаётся не за счёт обычного горения топлива, а благодаря непрерывно вращающейся детонационной волне внутри камеры сгорания. Такой подход потенциально позволяет значительно повысить эффективность по сравнению с традиционными ракетными двигателями. Источник изображения: AstroboticИспытания включали несколько запусков, в том числе продолжительную работу двигателя. По данным компании, двигатель продемонстрировал стабильность и не получил серьёзных повреждений, что считается важным шагом для будущих испытаний и продолжения разработки.

Разрабатываемый двигатель рассчитан на использование в будущих космических аппаратах, включая лунные посадочные модули и другие орбитальные системы. В Astrobotic рассчитывают, что новая технология позволит снизить стоимость запусков и повысить их эффективность – то, к чему стремится NASA в своих усилиях по освоению Луны.