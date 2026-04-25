Миссию также проведут раньше задуманного срока

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) утвердило экипаж миссии Crew-13, который включает в себя четырёх человек из трёх стран – США, Канада и Россия. Руководителями миссии будут астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Делани, в то время как канадец Джошуа Кутрик и россиянин Сергей Тетерятников возьмут на себя обязанности специалистов. Источник изображения: NASAЭкипаж отправится на Международную космическую станцию (МКС) в рамках очередной ротации. При этом сама миссия будет перенесена с ноября на сентябрь, то есть её проведут на два месяца раньше. Обусловлено это усилиями NASA по учащению полётов на МКС, чтобы как можно большее количество американских астронавтов успевало побывать на орбитальной лаборатории.

Crew-13 будет проводить на МКС научные исследования и демонстрации технологий, чтобы подготовить людей к будущим исследовательским миссиям на Луну и Марс, а также принести пользу людям на Земле.

NASA напоминает, что МКС на протяжении 25 лет обеспечивает регулярную ротацию астронавтов в исследовательских целях. Однако в будущем МКС будет выведена из эксплуатации – её сведут с орбиты из-за физического устаревания конструкции, высокого риска поломок и дороговизны обслуживания.