Компания развивает собственный ИИ Gemini, но в то же время инвестирует в быстро растущего конкурента

Компания Alphabet объявила о расширении инвестиций в Anthropic, которая занимается развитием собственных продуктов на базе искусственного интеллекта. Произошло это даже несмотря на то, что Google, дочерняя компания Alphabet, развивает собственный ИИ под названием Gemini. Общий объём инвестиций составит до 40 миллиардов долларов. Источник изображения: Reuters

Ожидается, что около 10 миллиардов долларов Alphabet выделяет инвестициями сразу, а ещё 30 миллиардов долларов – после выполнения Anthropic определённых условий сотрудничества.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда крупные компании, развивающие ИИ, инвестируют в своих конкурентов. Это позволяет инвестировать в контроль над ИИ-продуктами, которые в перспективе могут обойти собственные разработки. Из недавнего – Amazon обязалась инвестировать в Anthropic, если та будет пользоваться облачными услугами Amazon Web Service.

В настоящее время предварительная оценка Anthropic составляет примерно 350 миллиардов долларов. Компания занимает второе место среди ИИ-стартапов по уровню потенциальной капитализации, которая будет официально достигнута после IPO.