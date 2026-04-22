Стоимость подписки упала сразу на 25%

Microsoft решила снизить цены на подписку Game Pass, фактически признав, что она стала слишком дорогой для геймеров. Однако есть нюанс – теперь подписка не будет включать эксклюзивный доступ к будущим видеоиграм серии Call of Duty в день релиза. Источник изображения: Microsoft (Xbox)Стоимость Xbox Game Pass Ultimate снизится сразу на 7 долларов США – с $29,99 до $29,99. При этом PC Game Pass будет стоить $13,99 вместо $16,49.

Microsoft изначально пыталась привлечь пользователей к приобретению подписки Game Pass за счёт низких цен. Позже компания приобрела разработчика Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов, включив его видеоигры в свою подписку. Однако со временем цена на Game Pass достигла суммы, которая не позволяет Xbox конкурировать со своими конкурентами – Sony и Nintendo.

Ранее издание The Verge, ссылаясь на служебную записку от нового главы Xbox Аши Шармы, писало, что она считает подписку Game Pass слишком дорогой для геймеров. Судя по всему, это действительно так, раз уж Microsoft действительно снизила цену.