В штате Нью-Мексико завершён ключевой этап строительства одного из самых масштабных энергетических проектов в истории США – ветроэнергетического комплекса SunZia. По данным оператора, на площадке уже установлено 242 ветряные турбины, каждая из которых может обеспечивать электроэнергией тысячи домов. Источник изображения: Gemini AIПроект SunZia считается крупнейшей инициативой в области чистой энергетики в США. Его общая мощность должна составить около 3,5 ГВт, что сопоставимо с несколькими крупными АЭС. Особенность проекта заключается не только в генерации энергии, но и в инфраструктуре её передачи: параллельно строится протяжённая линия электропередачи длиной примерно 550 миль (около 885 км), которая позволит поставлять электричество из ветреных районов юго-запада США в более населённые регионы

Сама идея строительства такого ветроэнергетического комплекса появилась 20 лет назад. К строительству приступили в 2023 году. Потребовались годы на согласование линии электропередачи, против маршрута которой протестовали орнитологи (в ветряные турбины могут попасть птицы), военные и даже местные племена индейцев. Требования военных и орнитологов удалось удовлетворить за счёт некоторого изменения маршрута трассы, но тяжба с индейцами продолжается до сих пор.

Примечательно, что информация о проекте SunZia, несмотря на его значимость, остаётся по большей степени в тени. Эксперты связывают это с текущими тенденциями в США, когда власти не разделяют инициативы в области чистой энергетики, предпочитая сжигание уже проверенных энергоносителей.