Nacvark
В США начали запуск крупнейшей ветряной электростанции SunZia
Произошло это достаточно непублично, хотя будущий объём генерации высокий – 3,5 ГВт

В штате Нью-Мексико завершён ключевой этап строительства одного из самых масштабных энергетических проектов в истории США – ветроэнергетического комплекса SunZia. По данным оператора, на площадке уже установлено 242 ветряные турбины, каждая из которых может обеспечивать электроэнергией тысячи домов.Источник изображения: Gemini AIПроект SunZia считается крупнейшей инициативой в области чистой энергетики в США. Его общая мощность должна составить около 3,5 ГВт, что сопоставимо с несколькими крупными АЭС. Особенность проекта заключается не только в генерации энергии, но и в инфраструктуре её передачи: параллельно строится протяжённая линия электропередачи длиной примерно 550 миль (около 885 км), которая позволит поставлять электричество из ветреных районов юго-запада США в более населённые регионы

Сама идея строительства такого ветроэнергетического комплекса появилась 20 лет назад. К строительству приступили в 2023 году. Потребовались годы на согласование линии электропередачи, против маршрута которой протестовали орнитологи (в ветряные турбины могут попасть птицы), военные и даже местные племена индейцев. Требования военных и орнитологов удалось удовлетворить за счёт некоторого изменения маршрута трассы, но тяжба с индейцами продолжается до сих пор.

Примечательно, что информация о проекте SunZia, несмотря на его значимость, остаётся по большей степени в тени. Эксперты связывают это с текущими тенденциями в США, когда власти не разделяют инициативы в области чистой энергетики, предпочитая сжигание уже проверенных энергоносителей.

#сша #sunzia
Источник: electrek.co
Популярные новости

Китай готовит к выпуску первый массовый твердотельный аккумулятор с плотностью энергии 500 Вт·ч/кг
+
Pragmata протестирована на GeForce RTX 5050 с трассировкой пути и без неё в различных режимах
+
Пользователь купил Ryzen 9 9950X3D за $180 и получил только теплораспределительную крышку в коробке
+
Спустя 360 лет найдено точное местоположение лондонского дома Уильяма Шекспира
+
Губернатор Нижегородской области приобрёл кроссовер Volga K50 до старта продаж
4
Состоялся официальный анонс Metro 2039 — игра выйдет этой зимой
3
AMD выпустит юбилейные Ryzen 7 5800X3D к 10-летию платформы AM4
1
В России количество сервисов с ограничениями для пользователей с VPN превысило ожидания
3
Новый графический драйвер NVIDIA GeForce Game Ready 596.21 поддерживает PRAGMATA и две другие игры
+
В России создали ноутбуки Raybook с процессором AMD Ryzen 5 6600H стоимостью до 245 000 рублей
8
Бэкдор появился после смены владельца в десятках WordPress-плагинов и угрожает безопасности сайтов
+
Учёные выяснили причины выживаемости деревьев после атомной атаки в Хиросиме и Нагасаки
+
Процессор Qualcomm Snapdragon X2 Elite в Red Dead Redemption 2 показывает более 60 кадров в секунду
+
Pragmata протестирована на бюджетных видеокартах Nvidia нескольких поколений от GTX 1650 до RTX 5050
+
Известия: Количество ограничивающих доступ через VPN сервисов в России оказалось больше ожидавшегося
2
Российские операторы связи ввели мораторий на развитие зарубежных каналов по согласованию с Минцифры
2
Ростех поставил на завод «Техприбор» в Санкт-Петербурге четыре роботизированных комплекса
+
Сатирическая банкнота 1837 года с издёвкой над президентом США Джексоном продана за $4800
+
Статистика Mindfactory говорит о резком падении продаж процессоров и материнских плат в Германии
2
«Танцующие» струи чёрной дыры Лебедь X-1 измерили - их мощность эквивалентна 10 000 Солнц
+

Популярные статьи

Как играть на PlayStation 3 в 4K – улучшение через правильный телевизор и внешние устройства
9
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming OC
12
Проверяю, что на самом деле думает Google AI про Chimbalix и ChimbaBenchXPL
20
Конец эры бюджетного гейминга – 7 глобальных перемен в игровой индустрии
+

Сейчас обсуждают

Offtop2006
08:55
Согласно нормам, температура в жилых помещениях должна быть не ниже +18С. Всё, что выше, уже не норма, а тепло.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming OC
Shatun29
08:14
А в чём уязвимость то, физически считывателем снимают(так с любой карты можно бабки снять). это из темы взлома любого мессенджера, когда долбодятел сам запускает вирус или троян перейдя по ссылке и ск...
Блогер рассказал об уязвимости, позволяющей украсть деньги с Apple Pay с заблокированного iPhone
TM1
07:27
Благодарю за обзор. К сожалению, отсутствует замер Timespy. Также хотелось бы узнать о возможности (в будущем, ближе к 2028, когда дефицит памяти завершится) замены 16Гбитных на тридцатидвухгигабитные...
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming OC
Windmark_
06:52
21 градус это холодина собачья
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming OC
Всеволод Шевченко
03:49
Они хотя бы смогут понять, как устроен мир, в котором они живут. Пусть сами решат, что им ближе: социализм или варварство и право первой брачной ночи в обозримом будущем.
86% молодых россиян ориентируются на доход свыше 100 тысяч рублей
Игнатий Цукергохер
03:12
Никому не нужен этот хлам чимбанутого. Я поставлю Superposition, что на винду, что на линукс и буду этим пользоваться А этим хлам пусть чимбанутый автор пользуется
Проверяю, что на самом деле думает Google AI про Chimbalix и ChimbaBenchXPL
Mavotronik
02:26
А вот что знает ChatGPT про бенчмарки и дистриб
Проверяю, что на самом деле думает Google AI про Chimbalix и ChimbaBenchXPL
Shatun29
00:05
Слишком многие с этих цен кормятся.
Губернатор Нижегородской области приобрёл кроссовер Volga K50 до старта продаж
Shatun29
00:04
Боюсь в этом случае они окажутся в ещё более глубокой жопе чем сейчас)))) Они спланировать не могут на год хотя бы, какие им нахер Марксы и Ленины))))), не хотят они что-то делать, они хотят халявы и ...
86% молодых россиян ориентируются на доход свыше 100 тысяч рублей
Всеволод Шевченко
23:52
Детям лучше стоит объяснить, что пока 1% населения владеет 40-50% всего в стране, ничего кроме нищеты ни дети, ни внуки не получат. И чем дальше - тем будет хуже, голоднее и бесправнее. А про "бизнеса...
86% молодых россиян ориентируются на доход свыше 100 тысяч рублей
