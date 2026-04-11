В Нидерландах одобрили использование технологий автономного вождения, разработанных компанией Tesla. Страна стала первой в Европе, которая разрешила проводить испытания автономных технологий американского автопроизводителя с обязательным участием человека на автомагистралях и городских улицах. Источник изображения: TeslaРечь идёт о так называемой функции Full Self-Driving System, которая предоставляет пользователю полностью автоматизированное управление автомобилем. Компания делает ставку на автономные технологии, рассчитывая в будущем на их повсеместное внедрение.

Нидерландские регуляторы в течение 18 месяцев изучали автономные технологии Tesla, приняв решение, что тестирование в контролируемой среде теперь возможно. «Правильное использование этой системы помощи водителю вносит позитивный вклад в безопасность дорожного движения» – пришли к выводу власти.

Tesla поприветствовала решение Амстердама, подчеркнув, что готова внедрять свои технологии в других странах Европы. Пока что основной площадкой для тестирования Full Self-Driving System является США. Однако европейские регуляторы устанавливают более жёсткие требования в целях обеспечения безопасности на дорогах.