Цены выросли на все форматы подписок

Alphabet в пятницу впервые за 3 года объявил о повышении цен на платные подписки YouTube в США. Повышение цен примерно на 10% - 25% вступает в силу со следующего расчётного периода.

Повышение цен затрагивает все форматы платных подписок. Стандартная подписка YouTube Premium вырастет в цене с 13,99 до 15,99 долларов США, а семейный пакет вовсе будет стоить 26,99 долларов (повышение цены на 4 доллара). Урезанная YouTube Lite, отключающая рекламу в виде, обойдётся пользователю 8,99 долларов в месяц. Про YouTube Music тоже не забыли – цена вырастет на 1 доллар. Источник изображения: Reuters

URL изображения

Reuters отмечает, что повышение цен на платные подписки YouTube последовали за ростом стоимости платных подписок в других веб-сервисах: Netflix, Disney+, Spotify и другие. Основная причина – рост операционных расходов. Представитель YouTube в комментарии изданию подчеркнул, что увеличение стоимости подписок позволяет компании сохранить все прежние функции платных подписок.

По итогам 2025 года общее количество пользователей, которые приобрели YouTube Music и Premium, составило 125 миллионов. Платформа является одним из внушительных источников доходов компании.