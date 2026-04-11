В Европе возможен дефицит авиатоплива в случае отсутствия новых поставок, которые частично прекратились из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По данным издания, в ряде стран Европы запасов авиатоплива осталось примерно на 8 - 10 дней. Только в двух неназванных европейских странах имеются запасы на 3 месяца, что позволяет им не беспокоиться о дефиците в среднесрочной перспективе. Наиболее критичная ситуация в Восточной Европе, где запасов в среднем хватит менее чем на 14 дней. Источник изображения: Gemini AIОсновные поставки авиатоплива Европа получала от стран Персидского залива. Теперь, когда поставки нарушены, авиакомпании вводят ограничения на заправку самолетов или отдают приоритет регулярным рейсам, отказываясь обслуживать частные.

Критичность ситуации будет достигнута в мае. К тому времени запасы авиатоплива практически закончатся, поэтому Европе необходимо позаботиться о новых поставках. В настоящее время поставки возможны только из США, но ни цены, ни условия потенциальных соглашений остаются неизвестными.