TikTok планирует построить в городе Лахти (южная часть Финляндии) уже второй центр обработки данных стоимостью 1 миллиард евро. Решение объясняется переносом хранения данных европейских пользователей на континент Европы. Первоначальная мощность нового дата-центра составит 50 мегаватт, но потенциально она сможет достигнуть 128 мегаватт. Источник изображения: Reuters

Инвестиции являются частью инициативы компании по обеспечению суверенитета данных в Европе на сумму 12 миллиардов евро

Построить новый дата-центр планируют в кратчайшие сроки – менее чем за год. Его введение в эксплуатацию запланировано к 2027 году. Региональные власти Лахти поддерживают решение, учитывая инвестиционный вклад в местную экономику.

Как отмечает Reuters, страны Северной Европы привлекают крупные технологические компании своим климатом, который обеспечивает недорогую и низкоуглеродную электроэнергию. Помимо прочего, в этих странах попросту более комфортная для технологических компаний нормативно-правовая база по сравнению с другими государствами Европейского союза.