Процессоры Raptor Lake 13-го и 14-го поколения поддерживают DDR4, что позволяет пользователям сэкономить

Компания Intel продолжит поддерживать выпуск процессоров Raptor Lake 13-го и 14-го поколения в условиях больших цен на память DDR5, которая является основой для новых решений. Вышедшие в 2022 и 2023 годах процессоры продолжат поступать на рынок, что оказалось очень хорошей новостью для тех пользователей, которые хотят сэкономить. Источник изображения: Gemini AIВице-президент Intel Роберт Халлок (Robert Hallock) пообещал, что выпуск Raptor Lake продолжится, чтобы пользователи могли переждать дефицит DDR5. Эти процессоры поддерживают память DDR4, которая значительно дешевле. Как итог, пользователи могут собирать свои компьютеры на Raptor Lake и не переходить на более дорогую память DDR5. По крайней мере, пока цены не станут адекватными.

Халлок утверждает, что процессоры Raptor Rake по-прежнему хороши и широко доступны. Однако представитель Intel отказался раскрывать информацию о том, планирует ли Intel нарастить выпуск процессоров поколения. Можно предположить, что ответ – «нет». Intel необходимы производственные мощности в первую очередь для корпоративных решений, а не производства процессоров для геймеров.

В любом случае, факт поддержки Raptok Lake означает, что пользователи ещё могут собрать дешёвый ПК на старых поколения процессоров. Возможно, это не самое плохое решения, учитывая, что системные требования игр в настоящее время растут не так быстро, как это было буквально несколько лет назад.