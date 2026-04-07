Соглашение позволит уменьшить зависимость ИИ-инфраструктуры от решений NVIDIA

Американская компания Broadcom подписала долгосрочное соглашение с Alphabet, по которому будет разрабатывать и поставлять специализированные процессоры искусственного интеллекта (ИИ) Tensor Processing Units (TPU), а также другие компоненты, для новых ИИ-инструментов Google. Источник изображения: Reuters

Соглашение рассчитано до 2031 года и позволит Alphabet улучшить собственную ИИ-инфраструктуру для обучения и запуска крупных моделей. При этом компании удастся диверсифицировать цепочку поставок, уменьшив зависимость от ИИ-чипов других производителей, включая NVIDIA.

Помимо этого, с 2027 года компания Anthropic, разрабатывающая ИИ-инструменты Claude и Claude Code, планирует использовать TPU мощностью примерно 3,5 ГВт. Для этого компания воспользуется сотрудничеством между Broadcom и Alphabet, использовав свободные мощности для собственных нужд.

Сделка выгодна всем сторонам: Broadcom может закрепить за собой статус крупного поставщика высокопроизводительных ИИ-чипов, в то время как Google и Anthropic станут менее зависимыми от флагманских решений NVIDIA с соответствующим ценником.