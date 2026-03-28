Теперь функция доступна владельцам iOS-устройств и охватывает 12 стран

Компания Google объявила о расширении функции Live Translate («Живой перевод»), которая позволяет переводить речь в режиме реального времени прямо в наушниках. Теперь функция доступна как для владельцев Android, так и iOS устройств. Спектр поддерживаемых стран также был расширен и охватывает 12 стран, включая США, Индию и некоторые страны Африки, Азии и Европы. Источник изображения: Gemini AI (сгенерирован)Для того, чтобы воспользоваться автоматическим переводом, нет необходимости в специальной гарнитуре – поддерживаются любые наушники. Пока что Live Translate способен переводить более 70 языков, используя возможности искусственного интеллекта. Когда рядом находящийся человек говорит на другом языке, его голос через микрофон телефона или приложение звонков переводится и звучит в твоих наушниках.

Функция Live Translate может быть актуальна во время путешествий в другие страны. Вряд ли перевод будет актуален для проведения деловых встреч, но предлагаемого Google уровня явно хватит, чтобы переводить элементарные фразы во время общения на вокзале, в аэропорту или кафе.

В будущем количество стран, где поддерживается «живой перевод», будет расширяться. Ещё недавно Live Translate был доступен только в трёх странах – США, Мексика и Индия.