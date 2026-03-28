Это уже второе повышение цен за последний год

Компания Sony Group с 2 апреля повысит цены на свою игровую консоль PlayStation 5. Повышение цен, обусловленное ситуацией на рынке микросхем памяти, привело к подорожанию всей линейки игровых консолей Sony. Источник изображения: SonyРекомендованные цены для рынка США следующие:

PlayStation 5 Digital Edition – 599 долларов США.

PlayStation 5 – 649 долларов США.

PlayStation 5 Pro – 899 долларов США.

Таким образом, подорожание всех трёх версий игровой консоли PlayStation составляет 100 долларов США. Портативное устройство PlayStation Portal также вырастет в цене, но всего на 50 долларов США – до 249 долларов США. Рост цен затронет не только рынок США, но и Европу, Японию. Следует понимать, что это приведёт к росту цен на консоли по всему миру, поскольку Sony выпускает только три региональных версии PlayStation.

Стоит отметить, что это уже второе повышение цен за последний год – последний раз PlayStation выросла в стоимости на 50 долларов США в августе 2025 года. Аналогичные меры вынуждена предпринимать и Microsoft в отношении своих консолей Xbox, поскольку ключевые комплектующие дорожают и цепочка поставок находится под угрозой.