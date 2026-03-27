Компания Uber Technologies объявила о планах по запуску первых в Европе услуг роботакси. Для этого компания объединяется с китайской Pony.ai и хорватским стартапом Verne, планируя в ближайшее время запустить беспилотное такси в городе Загреб (Хорватия). Сообщается, что работы по развёртыванию роботакси, включая проверку на дорогах общего пользования, уже ведутся. Источник изображения: UberРаспределение обязательств произойдёт следующим образом: Pony.ai предоставит свои технологии автономного вождения, Verne выступит в роли владельца и оператора услуг, а Uber интегрирует роботакси в свою глобальную сеть вызова такси.

Роботакси будет работать на основе китайского среднеразмерного кроссовера Arcfox Alpha T5 с предустановленным ПО Gen-7. Автомобили уже вышли на дорогу. В настоящее время ведётся подготовка к запуску платных услуг.

Таким образом, Загреб станет первым городом в Европе, где запустят коммерческое беспилотное такси. В планах Uber, Pony.ai и Verne в будущем расширять услуги в других европейских городах, для чего понадобятся тысячи автомобилей с функцией автономного вождения.