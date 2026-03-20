Поставки запланированы до 2027 года

Компания NVIDIA планирует продать Amazon Web Services около 1 миллиона своих графических процессоров, применяемых центрами обработки данных для задач, связанных с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом изданию Reuters сообщил вице-президент компании по высокопроизводительным вычислениям Иэн Бак. Источник изображения: NVIDIAПредставитель NVIDIA отметил, что поставки начнутся в этом году и продлятся до 2027 года. Как известно, именно в эти сроки генеральный директор компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang) планирует заработать до 1 триллиона долларов на продаже оборудования для дата-центров.

Иэн Бак отказался делиться всеми подробностями сделки между NVIDIA и Amazon, но отметил, что поставка миллиона ИИ-чипов – лишь один из элементов. Amazon Web Services будут использовать различные чипы, включая предстоящие Groq, которые ориентированы именно на высокий уровень обработки, а не обучения ИИ-моделей.

Amazon Web Servies также будут размещать в своих дата-центрах сетевое оборудование производства NVIDIA – Connect X и Spectrum X. В настоящее время компания имеет собственное специализированное сетевое оборудование, которое совершенствовались годами. Однако большое количество ИИ-чипов создаёт необходимость установки оборудования от NVIDIA.