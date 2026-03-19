Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
AMD договорилась с Samsung о поставках высокоскоростной памяти HBM4
Они будут использоваться в будущих ИИ-ускорителях от AMD

Компания AMD подписала соглашение с Samsung Electronics о сотрудничестве в области искусственного интеллекта (ИИ). Соглашение предусматривает поставки высокоскоростной памяти HBM4 производства Samsung технологическому гиганту из США, который в будущем может применять её в своих ИИ-ускорителях. Договорённости также охватывают поставки DDR5 для серверных процессоров. Помимо этого, компании рассматривают контрактное производство продукции Samsung для решений AMD нового поколения.Источник изображения: SamsungСоглашение было заключено на фоне проходящей конференции GTC 2026, в ходе которой генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) высоко оценил высокоскоростную память HBM4 от Samsung. Технологические компании заинтересованы в том, чтобы обеспечить себе долгосрочные соглашения по поставкам передовой памяти, которая впоследствии будут использоваться в различных готовых решениях. Источник изображения: SamsungВ настоящее время на долю Samsung приходится примерно около 20% поставок HBM. Лидером этого рынка считается компания SK Hynix, которая производит больше половины от существующей высокоскоростной памяти.

#amd #samsung #искусственный интеллект #hbm4
Источник: news.samsung.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter