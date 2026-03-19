Компания AMD подписала соглашение с Samsung Electronics о сотрудничестве в области искусственного интеллекта (ИИ). Соглашение предусматривает поставки высокоскоростной памяти HBM4 производства Samsung технологическому гиганту из США, который в будущем может применять её в своих ИИ-ускорителях. Договорённости также охватывают поставки DDR5 для серверных процессоров. Помимо этого, компании рассматривают контрактное производство продукции Samsung для решений AMD нового поколения. Источник изображения: SamsungСоглашение было заключено на фоне проходящей конференции GTC 2026, в ходе которой генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) высоко оценил высокоскоростную память HBM4 от Samsung. Технологические компании заинтересованы в том, чтобы обеспечить себе долгосрочные соглашения по поставкам передовой памяти, которая впоследствии будут использоваться в различных готовых решениях. Источник изображения: SamsungВ настоящее время на долю Samsung приходится примерно около 20% поставок HBM. Лидером этого рынка считается компания SK Hynix, которая производит больше половины от существующей высокоскоростной памяти.