Производство временно приостанавливали из-за отсутствия заказов

Компания NVIDIA возобновляет производство одного из своих чипов искусственного интеллекта (ИИ), разработанного с учётом экспортных ограничений США, чтобы начать поставки Китаю. Речь идёт об ИИ-чипе H200 Hopper, производство которого недавно было приостановлено из-за отсутствия заказов от китайских клиентов.

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) утверждает, что правительство США выдаёт новые разрешения на экспорт этих чипов, поэтому было решено перезапустить производство. Компания принимает новые заказы на свои ИИ-чипы от китайских клиентов. При этом Хуанг не уточнил, какое количество заказов уже поступило и сколько чипов рассчитывает продать NVIDIA.

Как известно, несколько месяцев назад правительство США официально разрешило поставки ИИ-чипов H200 Hopper компаниям из Китая, поскольку технология начала устаревать и больше не требует усиленного контроля. Однако на тот момент американское правительство так и не предоставило ни одной экспортной лицензии из-за отсутствия заказов. Актуальные ИИ-чипы B200 на базе технологии Blackwell по-прежнему недоступны для прямых поставок Китаю из-за экспортных ограничений.