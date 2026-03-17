Есть вероятность, что работники предприятий компании выйдут на массовую забастовку уже в мае

Профсоюз крупнейшего в мире производителя микросхем памяти Samsung Electronics, куда входит почти 90 тысяч сотрудников, может объявить о забастовке уже в мае 2026 года, сорвав производство и без того дефицитной продукции. Сотрудники профсоюза поддерживают объявление забастовки, учитывая провалившиеся переговоры с руководством компании относительно повышения заработной платы и улучшения рабочих условий. Источник изображения: Reuters

Руководитель профсоюза Samsung Electronics открыто заявляет, что ожидает сбоев в производстве микросхем памяти в случае объявления ими забастовки на предприятиях. Сотрудники могут перестать выходить на работу уже 21 мая, что приведёт к существенным издержкам на фоне сохраняющегося высокого спроса на микросхемы памяти. Учитывая, что в профсоюз входит примерно 80% сотрудников Samsung Electronics – большая часть производства будет парализована.

Основное недовольство сотрудников Samsung Electronics, как уже было упомянуто выше, заключается в неконкурентных условиях оплаты и организации труда. Настроения рабочих обострены тем, что производитель микросхем SK Hynix в сентябре пошёл навстречу условиям своего профсоюза. Samsung Electronics условия своего профсоюза не приняла.

В планах профсоюза Samsung Electronics добиться повышения базового оклада сотрудникам на 7%, отменить ограничения на выплату премий в размере 50% от годового оклада, а также утвердить премиальный фонд на основе операционной прибыли компании. Компания же предлагает рабочим повышение зарплаты на 6,2% и специальные бонусы для сотрудников подразделения по производству микросхем памяти в размере 100% от базового оклада за каждые 100 триллионов вон годовой операционной прибыли.