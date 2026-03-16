Компания Micron Technology из США, специализирующаяся на производстве микросхем памяти, объявила о планах по созданию второй производственной площадки в Тунлуо на северо-западе Тайваня. Произойдёт это в рамках сделки по приобретению предприятия у местной компании Powerchip Semiconductor Manufacturing (PSMC) за 1,8 миллиарда долларов. Источник изображения: Reuters

Объект включает в себя около 27 тысяч квадратных метров оборудованных помещений для выпуска 300-миллиметровых пластин. Новое предприятие позволит американскому производителю расширить производство и увеличить поставки памяти DRAM, включая высокопропускную HBM, которая особенно востребована на фоне активно развивающихся технологий в области искусственного интеллекта (ИИ). Завод станет вторым предприятием компании на Тайване и будет сопоставим по размерам с первым в уезде Мяоли.

Такое увеличение производства стало возможно благодаря официального закрытия сделки с PSMC. Выбор Micron пал именно на предприятие этой компании, поскольку оно находится недалеко от первого завода, что позволит более эффективно использовать обе производственные площадки.