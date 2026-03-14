Это результат мирового соглашения с истцом – правительством США

Компания Adobe достигла мирового соглашения с Министерством юстиции США в рамках судебных разбирательств, начавшихся ещё в 2024 году. Тогда Федеральная торговая комиссия США обвинила компанию в нарушении прав потребителей из-за сложных механизмов отмены платных подписок, а также скрытых комиссий. Источник изображения: Reuters

Достигнутое соглашение предусматривает взятие Adobe финансовых обязательств на общую сумму 150 миллионов долларов. Половина из этой суммы будет внесена в качестве штрафа, а оставшаяся – распределена для выплаты компенсаций пострадавшим пользователям. Таким образом, компании придётся оказать некоторым платным подписчикам бесплатные услуги на общую сумму 75 миллионов долларов. Вероятно, Adobe сделает скидки на платные подписки или продлит их отдельным пользователям.

Помимо прочего, Adobe согласилась устранить первопричину иска – сделать процесс оформления и отмены платных подписок «более прозрачным». Возвращаясь к теме выплат, официальное заявление Adobe будет сделано позже, когда суд утвердит конкретный механизм компенсаций. Стоит напомнить, что несколько дней назад стало известно о планах генерального директора Adobe Шантану Нарайен покинуть свою должность после назначения преемника. Он занимал эту должность в течение 18 лет.