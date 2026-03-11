Сайт Конференция
Nacvark
Илон Маск анонсировал запуск цифрового кошелька X Money в апреле
Он будет интегрирован в социальную сеть X

Бизнесмен Илон Маск (Elon Reeve Musk) объявил о предстоящем в апреле предварительном запуске системы цифровых платежей X Money, которая будет интегрирована в социальную сеть X. Маск планирует добавить цифровой кошелёк в свою социальную сеть, стремясь адаптировать приложение «на все случаи жизни». В настоящее время X уже оснащён чат-ботом с функциями искусственного интеллекта Grok.Источник изображения: Reuters
URL изображенияАмериканский бизнесмен после приобретения в 2022 году социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов, продвигал план её трансформации в универсальное приложение, которое будет оснащено множеством функций: обмен сообщениями, фотохостинг, видеохостинг и собственный цифровой кошелёк. В прошлом году X заключило соглашение с компанией Visa, чтобы наладить прямые платежи внутри социальной сети.

Вероятнее всего, X Money позволит пополнять счёт, хранить и переводить средства по аналогии с внутренним кошельком мессенджера Telegram. Для социальной сети собственный цифровой кошелёк может стать потенциальным источником доходов, учитывая широкую базу пользователей и популярность в США. Ранее Илон Маск рассказывал о планах привлечь пользователей к использованию X Money с помощью высоких процентных ставок за хранение средств на счету, в сравнении с конкурентами.

#илон маск #маск #x money
Источник: reuters.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

