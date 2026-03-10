Верховный суд США признал пошлины Трампа незаконными

Не так давно была информация о том, что компания Nintendo подала суд на правительство США с требованием о возмещении средств из-за признанных Верховным судом незаконными торговых пошлин. Как сообщает издание The Register, ознакомившись с другими поданными в Международный торговый суд США документами, компании Lenovo, Epson, Dyson, Whoop и другие также подали иски против американского правительства. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Нюанс в том, что, в отличие от Nintendo, эти компании ссылаются на решения нижестоящих судебных инстанций, а не Верховный суд США. При этом компании имеют аналогичное производителю игровых консолей требование – возмещение средств с покрытием судебных издержек.

Не уточняется, что именно компании будут делать с компенсацией. После введения США торговых пошлин компании итак нашли способ компенсировать потенциальные издержки за счёт повышения цен на продукцию. Тем не менее, влияние пошлин является неоспоримым, ведь повышение цен могло сказаться на спросе и уменьшить возможную прибыль.

В настоящее время президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) продолжает свою тарифную политику через альтернативные механизмы. Верховный суд США признал незаконными конкретно те тарифы, которые вводились президентским указом в рамках Закона о чрезвычайных экономических полномочиях.