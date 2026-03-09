Компания принадлежит бизнесмену Палмеру Лаки (Palmer Freeman Luckey), который известен как основатель Oculus VR и Anduril Industries

Стартап ModRetro, основанный американским бизнесменом Палмером Лаки (Palmer Freeman Luckey), планирует привлечь финансирование в размере 1 миллиарда долларов для перезапуска портативных консолей 1990-х годов. Об этом сообщает издание Financial Times.

ModRetro ещё в 2024 году выпустила своё видение современного Game Boy – Chromatic. Портативная консоль получила высокую оценку от любителей, поскольку она выглядит современно и одновременно сохраняет свой ретро-стиль, поддерживает оригинальные картриджи для Game Boy.

Сам Лаки ранее называл ModRetro и ретро-игры одним из своих хобби. Бизнесмен ещё 18 лет назад пытался создать портативную консоль, вдохновлённую оригинальным Game Boy. Нюанс в том, что сейчас Палмер Лаки больше известен как основатель Anduril Industries – крупной оборонной компании, разрабатывающей для США беспилотные аппараты и ракеты. Такая репутация, очевидно, может сказаться на восприятии пользователями продуктов ModRetro.

«Если бы Lockheed Martin (крупнейшая в США оборонная компания) выпустила Game Boy, вы бы его купили?», – задался вопросом обозреватель технологий The Verge Шон Холлистер (Sean Hollister).

По данным Financial Times, в планах ModRetro продолжить разработку современных консолей, вдохновлённых 1990-х годами. Одной из таких может стать Nintendo 64.