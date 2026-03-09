Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Стартап ModRetro ищет $1 млрд для создания игровых консолей с ретро-играми
Компания принадлежит бизнесмену Палмеру Лаки (Palmer Freeman Luckey), который известен как основатель Oculus VR и Anduril Industries

Стартап ModRetro, основанный американским бизнесменом Палмером Лаки (Palmer Freeman Luckey), планирует привлечь финансирование в размере 1 миллиарда долларов для перезапуска портативных консолей 1990-х годов. Об этом сообщает издание Financial Times.

ModRetro ещё в 2024 году выпустила своё видение современного Game Boy – Chromatic. Портативная консоль получила высокую оценку от любителей, поскольку она выглядит современно и одновременно сохраняет свой ретро-стиль, поддерживает оригинальные картриджи для Game Boy.

Может быть интересно

Источник изображения: The VergeСам Лаки ранее называл ModRetro и ретро-игры одним из своих хобби. Бизнесмен ещё 18 лет назад пытался создать портативную консоль, вдохновлённую оригинальным Game Boy. Нюанс в том, что сейчас Палмер Лаки больше известен как основатель Anduril Industries – крупной оборонной компании, разрабатывающей для США беспилотные аппараты и ракеты. Такая репутация, очевидно, может сказаться на восприятии пользователями продуктов ModRetro.

«Если бы Lockheed Martin (крупнейшая в США оборонная компания) выпустила Game Boy, вы бы его купили?», – задался вопросом обозреватель технологий The Verge Шон Холлистер (Sean Hollister).

По данным Financial Times, в планах ModRetro продолжить разработку современных консолей, вдохновлённых 1990-х годами. Одной из таких может стать Nintendo 64.

#nintendo 64 #game boy #chromatic #modretro
Источник: ft.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Galaxy S26 Ultra заметно превзошёл S25 Ultra в тестах автономности GSMArena
+
409 золотых монет эпохи Николая II нашли под полом дома в Торжке
+
Проезд по Московскому скоростному диаметру через неделю подорожает на 15%
4
В США подняли вопрос перезапуска АЭС Индиан-Пойнт
+
Создан прецедент переписывания Open Source-проекта с помощью ИИ для смены лицензии
+
Компактный смартфон OnePlus 15T на Snapdragon 8 Elite Gen 5 протестирован в Geekbench
+
Багдадская батарея заработала спустя 2000 лет благодаря старому припою
5
В SEGA заявили о разрыве между качеством игр, хорошими отзывами и их коммерческим успехом
+
Цена товара на маркетплейсах перестанет зависеть от способа оплаты
12
У гибридных автомобилей может возникать специфическая проблема с бензиновым двигателем
16
Энтузиаст протестировал Intel Arc A750 в паре с Ryzen 7 7800X3D в популярных играх
+
В BlackRock ограничили вывод средств для инвесторов
1
Несколько пользователей сообщили о принудительном обновлении до Windows 11 25H2
1
Эксперт протестировал Ryzen 5 5600X с RX 6600, RTX 3060 и Arc B580 в Resident Evil Requiem
+
Владельцы видеокарт RTX 50 сообщают о повышении производительности после установки патча 595.76
2
Дженсен Хуанг назвал дефицит памяти большим благом для NVIDIA
4
Владелец RTX PRO 5000 Blackwell пожаловался на недостающее число ROP — эксперты указали на ошибку
2
PlayStation 6 в 12 раз может превзойти PlayStation 5 в трассировке лучей
1
Coinbase: Миллениалы меняют подход к криптоинвестициям
+
Выход смартфонов Poco X8 Pro состоится 17 марта
+

Популярные статьи

«Зараза», «Убежище», «В поисках живых»: краткий обзор новых фильмов (субъективно)
8
Героини видеоигр, о которых часто забывают – специальный выпуск к 8 марта
4
Steam на Xbox и Windows 12 по подписке — что скрывается за новой консолью Microsoft Project Helix
2
«Адское пламя», «Одна миля», «Рыцарь семи королевств»: обзор новинок кинематографа
1
Пытаюсь отремонтировать видеокарту GeForce 9500 GT
+

Сейчас обсуждают

AlexR1973
05:30
Надеюсь там найдут нефть и Трампруша рванет устраивать демократию на Луне и отстанет от Ирана.
Китайские ученые составили карту минералов обратной стороны Луны с помощью ИИ
tHE-CROWD
04:23
Элиза из Fable III.
Героини видеоигр, о которых часто забывают – специальный выпуск к 8 марта
LazyCamel
04:08
Так-то в Димитровграде с 68 года реактор на 60 Мегаватт работает, который в том числе минорные актиноиды дожигает. Плюс работающий БН 800 и строящиеся бн 1200 и Брест 300.
Китай строит первый в мире превращающий отходы в топливо ядерный реактор на ускорителе ADS
linux4ever
03:13
Развели лоховатых лаоваев. Ваш фюрер сказал, что вам не нужны ресурсы от орков, так что 1это только начало.
Der8auer рассказал об обмане Thermal Grizzly со стороны китайских поставщиков на сумму 40 000 евро
Pitfalls
03:07
Пока в приоритете ИИ, аварийное положение у геймеров постоянно будет.
В ближайшее время возобновится серийный выпуск видеокарты GeForce RTX 3060
Pitfalls
03:07
Она уже точно устарела) Теперь интересно какая именно версия будет на 8 или 12 Гб видеопамяти.
В ближайшее время возобновится серийный выпуск видеокарты GeForce RTX 3060
32Влад32
02:08
Японское качество нынче не то.
Третья попытка запуска японской ракеты Kairos в очередной раз закончилась неудачей
unknown24
02:02
Камеры на каждом столбе, вот и "антирейтинг". Причём камеры неизвестно как работающие - за 500 рублей судиться не пойдут. Как говорил дедушка Ленин - "Формально правильно, а по существу издевательство...
Москва и Подмосковье возглавили антирейтинг регионов России по количеству нарушителей ПДД
unknown24
01:56
"целых восемь колёс" - Луноход-1? 1970 года?
Астронавты будут жить на Луне в передвижных «домах» на колёсах
NuclearMissionJam
01:37
А кто это?
Героини видеоигр, о которых часто забывают – специальный выпуск к 8 марта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter