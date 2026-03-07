Для этого местные власти будут активно внедрять ИИ во все отрасли

Крупнейшая в Китае провинция Гуандун, где проживает 126 миллиона человек, а экономика оценивается в 2 триллиона долларов, планирует сделать ставку на развитие искусственного интеллекта (ИИ) для модернизации своей промышленности. Местные власти объявили о планах внедрить ИИ во все отрасли экономики после того, как Пекин объявил об аналогичной стратегии под названием AI+. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)В планах местных властей способствовать расширению в регионе ИИ-инфраструктуры, включая центры обработки данных, а также внедрять автоматизацию в промышленные фабрики. Основная цель – превратить самую промышленную провинцию страны в технологический центр ИИ. Для этого у Гуандуна есть все возможности, учитывая величину экономики и уровень промышленной базы.

Местные власти будут работать над тем, чтобы направить государственный капитал в привлекательные с точки зрения масштабирования ИИ отрасли. Речь идёт о беспилотных летательных аппаратах, автономном вождении и других отраслях. Не менее важным является коммерциализация, то есть подход Гуандуна заключается не в том, чтобы потерять миллиарды долларов на инвестициях в ИИ, а обеспечить внедрение действительно целесообразных с экономической точки зрения технологий.

Может быть интересно

В настоящее время Китай уступает США по уровню развития ИИ, поэтому китайское правительство работает над сокращением этого разрыва. В частности, в Гуандуне планируют ускорить импортозамещение в производстве оборудования, связанного с микросхемами и вычислительной инфраструктурой – области, в которых Китай сталкивается с ограничениями со стороны США.