По данным Bloomberg, компания официально внесена в «чёрный список» правительства США

Не так давно компания Anthropic, специализирующаяся на развитии искусственного интеллекта (ИИ), отвергла возможность безграничного сотрудничества с Министерством обороны США в его засекреченных сетях. Разработчик ИИ был обеспокоен, что военные начнут использовать его технологии в целях, противоречащих принципам компании. В конечном итоге президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) предупредил Anthropic о последствиях – признание компании «угрозой для цепочки поставок», что простыми словами обозначает внесение правительством в «чёрный список». Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Как сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на представителя Пентагона, компания официально была уведомлена о признании её угрозой для цепочки поставок. Такое решение означает, что теперь правительство США не сможет заключать контракты с Anthropic от лица государства. При этом, как подчёркивают в материале издания, американские чиновники всё ещё используют Claude Gov и другие разработки компании. Государственные служащие осуществляют постепенный переход от продуктов Anthropic к OpenAI, которая недавно договорилась с Пентагоном об использовании своих ИИ-моделей в засекреченных сетях.

Примечательно, что Anthropic на фоне своей принципиальной позиции существенно поднялась в рейтинге приложений App Store. Обычные пользователи стали чаще проявлять интерес к чат-боту Claude, учитывая приверженность компании использованию ИИ исключительно в мирных целях. Тем не менее, сложившаяся ситуация негативно сказалась на темпах развития Anthropic. В настоящее время компания занимает второе место в мире после OpenAI в списке разработчиков ИИ-моделей.