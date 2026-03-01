Сайт Конференция
Nacvark
В Германии планируют построить первую в Европе термоядерную электростанцию
Введение в эксплуатацию коммерческого реактора возможно в 2030-х годах

Немецкий стартап Proxima Fusion объявил о подписании соглашения с правительством федеральной земли Бавария (Германия), энергетической компанией Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk (RWE) и Институтом физики плазмы Общества Макса Планка (IPP), в рамках которого в стране построят первую в Европе коммерческую термоядерную электростанцию.Источник изображения: пресс-релиз Proxima FusionПервым шагом станет совместное создание демонстрационного термоядерного реактора-стелларатора под названием Alpha, который к началу 2030-х годов сможет производить больше энергии, чем потреблять. После успешной демонстрации стороны планируют начать строительство термоядерной электростанции Stellaris на площадке бывшей атомной электростанции в Гундреммингене, которая будет полностью демонтирована к тому времени. Ожидается, что первая коммерческая термоядерная электростанция на континенте в следующем десятилетии будет подключена к энергетической системе (в экспериментальном режиме).

Стоимость проекта Alpha оценивают в 2 миллиарда евро, а источником финансирования выступят как частные компании, так и государственная поддержка на региональном и федеральном уровнях. В случае, если всё пойдёт по плану, то ближе к концу 2030 года в Германии начнут коммерческую эксплуатацию термоядерной электростанции.

Ситуация также примечательна тем, что несколько лет назад Германия поставила точку в вопросе генерации электроэнергии с помощью «мирного атома». Позже такое решение начало всё чаще поддаваться критике, учитывая рост стоимости электроэнергии и отсутствия эффективной альтернативы.

#германия #европа #термоядерная электростанция
Источник: proximafusion.com
