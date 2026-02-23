Об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман

На прошлой неделе стало известно о планах Apple провести 4 апреля 2026 года в Нью-Йорке презентацию своих новых продуктов. Как стало известно журналисту Bloomberg Марку Гурману, американская компания представит как минимум пять новых продуктов. По данным журналиста, анонсы начнутся ещё в понедельник (2 апреля), а презентация 4 числа станет кульминацией с очным визитом журналистов, которые ознакомятся с новинками. Такой формат презентаций Apple немного отличается от прежнего. Источник изображения: Reuters

URL изображенияТочной информации о продуктах, которые представят компания, нет. Гурман полагает, что бюджетный MacBook (примерная стоимость 599 - 800 долларов США) станет одной из новинок. Помимо этого, возможна демонстрации недорогой модели iPhone 17e с чипом A19, а также обновлённых моделей MacBook Air и MacBook Pro с чипами семейства M5. Есть вероятность презентации новых дисплеев Studio Display, но Гурман считает информацию преждевременной. Компания также ускоряет разработку портативных устройств с функциями искусственного интеллекта, которые могут быть представлены позже.