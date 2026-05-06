Блогер
40% российских пользователей интернета работают с VPN
Больше всего это относится к возрастному диапазону 18–29 лет и к людям с доходом не менее 100 тысяч руб.

Проведённый Russian Field 15–22 апреля телефонный опрос среди 1600 участников позволил узнать, насколько более распространёнными в России стали сервисы VPN по сравнению с летом 2024 года. К настоящему моменту о существовании таких сервисов знает 74% населения страны против 65% двумя годами ранее, тогда как пользуются ими 40% людей. Это даёт рост количества пользователей на 6%.

Эксперты полагают, что VPN из малоизвестного цифрового продукта превратились в каждодневный инструмент. В первую очередь это относится к людям возрастом 18–29 лет, среди которых пользуются VPN 61% опрошенных. В возрастной категории 30–44 года таких набралось 50%. Чем выше возраст, тем меньше доля пользователей VPN, а в возрастной группе от 60 лет половина вообще не знает, о чём идёт речь.

Изображение: ChatGPT

Ожидаемо наибольший процент пользователей живут в Москве и Петербурге, а именно 62% и 58% соответственно. Другие крупные и средние города также показывают большую долю пользователей VPN по сравнению с меньшими населёнными пунктами.

Что касается разделения по уровню дохода, чем этот уровень выше, тем выше процент пользователей VPN. Они же чаще всего пользуются платными сервисами, особенно если уровень дохода в семье превышает 60000 руб. на одного человека. В результате степень популярности платных сервисов почти догнала бесплатные, соотношение составляет 48% на 52%. В августе 2024 года у платных VPN было только 15% пользователей. Причиной изменения соотношения может оказаться тот факт, что с усилением блокировок бесплатные сервисы всё чаще становятся бесполезными.

#россия #интернет #vpn #рунет #блокировки
Источник: rtvi.com
