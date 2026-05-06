Seeed Studio предложила комплект MeshCore для автономной связи. Он работает без сотовых сетей и использует технологию LoRa для передачи данных на большие расстояния.

Связь за пределами городов или в условиях, вызванных масштабными авариями, часто становится проблемой. Обычные сети могут не работать, и тогда требуется альтернативное решение.

Комплект MeshCore от Seeed Studio рассчитан на ситуации, где нет доступа к мобильной инфраструктуре. Он позволяет собрать собственную сеть и поддерживать базовый обмен данными.

В основе системы лежит стандарт LoRa. Он передает данные на большие расстояния, но с ограниченной скоростью. Такой подход подходит для текстовых сообщений и передачи координат.

В набор входят трекер Wio Tracker L1 Pro и узел SenseCap Solar Node P1-Pro. Ретранслятор оснащен солнечной панелью и аккумуляторами формата 18650. Его можно разместить на маршруте, например в горах, и использовать как промежуточную точку.

Один такой узел покрывает расстояние до 6 миль (примерно 9,7 километра). Трекер работает примерно на 5 миль (около 8 километров), но реальная дистанция зависит от рельефа и препятствий. При установке нескольких узлов сеть можно расширить на значительно большую территорию.

Сам трекер не заменяет смартфон. Для отправки сообщений обычно требуется приложение. При этом устройство оснащено кнопкой, которая передает текущее местоположение одним нажатием. Пользователи заранее определяют, использовать ее как сигнал тревоги или обычное уведомление.

Цена стартового комплекта MeshCore для покупателей из США составляет $143 (эквивалентно ≈₽ 10770 по курсу ЦБ РФ на 06.05.2026). Производитель – компания Seeed Studio – отправляет заказы из Калифорнии.