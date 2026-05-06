Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Создано устройство для связи без интернета и без сотовых сетей на расстоянии до нескольких миль
Seeed Studio предложила комплект MeshCore для автономной связи. Он работает без сотовых сетей и использует технологию LoRa для передачи данных на большие расстояния.

Связь за пределами городов или в условиях, вызванных масштабными авариями, часто становится проблемой. Обычные сети могут не работать, и тогда требуется альтернативное решение. 

Изображение: Seeed Studio

Комплект MeshCore от Seeed Studio рассчитан на ситуации, где нет доступа к мобильной инфраструктуре. Он позволяет собрать собственную сеть и поддерживать базовый обмен данными.

В основе системы лежит стандарт LoRa. Он передает данные на большие расстояния, но с ограниченной скоростью. Такой подход подходит для текстовых сообщений и передачи координат.

Изображение: Seeed Studio

В набор входят трекер Wio Tracker L1 Pro и узел SenseCap Solar Node P1-Pro. Ретранслятор оснащен солнечной панелью и аккумуляторами формата 18650. Его можно разместить на маршруте, например в горах, и использовать как промежуточную точку.

Один такой узел покрывает расстояние до 6 миль (примерно 9,7 километра). Трекер работает примерно на 5 миль (около 8 километров), но реальная дистанция зависит от рельефа и препятствий. При установке нескольких узлов сеть можно расширить на значительно большую территорию.

Сам трекер не заменяет смартфон. Для отправки сообщений обычно требуется приложение. При этом устройство оснащено кнопкой, которая передает текущее местоположение одним нажатием. Пользователи заранее определяют, использовать ее как сигнал тревоги или обычное уведомление.

Цена стартового комплекта MeshCore для покупателей из США составляет $143 (эквивалентно ≈₽ 10770 по курсу ЦБ РФ на 06.05.2026). Производитель – компания Seeed Studio – отправляет заказы из Калифорнии.

#беспроводная связь #трекер #lora #meshcore #seeed studio #sensecap solar node p1-pro #wio tracker l1 pro #автономная связь
Источник: notebookcheck.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Яндекс превратил «Телемост» в полноценный мессенджер - теперь это альтернатива МАКС без блокировок
Авиаэксперт Шатилин: представленный в Казани Ту-454 — лишь макет без конструкторской документации
Fortune: развитие ИИ замедляется из-за нехватки качественных данных — информации много, а толку мало
РКН планирует к 2030 году контролировать до 98% трафика Рунета и заблокировать 92% VPN-сервисов
Пользователи Windows 11 обратили внимание на появление предупреждения о вредоносных программах
Процессор Core i7-4790K сравнили с Core i7-13700F в паре с RTX 4070 Super в популярных играх
По прошествии 40 лет идею создания трёхсторонней застёжки-молнии реализовали с помощью 3D-печати
Защищённый смартфон MIG A65 на «Ред ОС М» появился в свободной продаже — в нём нет сервисов Google
Техноблогер из Китая собрала огромный корпус ПК, внутри которого может находиться человек
Учёные из Швеции и Кореи подтвердили существование скрытого состояния воды
В 13-м сезоне Diablo 4 миньон-билды вошли в число сильнейших в мете
be quiet! представила процессорные кулеры Dark Rock Pro 6 и Dark Rock 6 с вентиляторами Silent Wings
Samsung, SK Hynix и Micron начали разработку памяти DDR6
Сборы фильма «Супер Марио Галактика» приблизились к кассовому рекорду
Учёные математически доказали возможность отправить сообщение в прошлое
Эксперт сравнил игровую производительность Core 9 273PQE с 12 P-ядрами и Core i9-14900K
В мексиканской пустыне Чиуауа находится «Зона тишины» — в ней не работает радио и падают ракеты
Microsoft объяснила необходимость неоднократной перезагрузки ряда ПК после обновления Windows 11
Глава Take-Two назвал пользователей консолей ключевой аудиторией серии Grand Theft Auto
Chery показал настоящий «заплыв» внедорожника G700 с гребными винтами

Популярные статьи

Сборка игрового ПК в пределах 20 000 рублей в 2026 году
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI
Получение контроля над PlayStation 4 – краткое руководство для начинающих
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter