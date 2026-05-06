Петр Осетров, эксперт в области IT-безопасности, считает, что идея Минцифры взимать плату за зарубежный трафик провалится

Минцифры хотело запустить систему платы за иностранный интернет-трафик уже с 1 мая. Сотовые операторы попросили отсрочку. ИТ-эксперт Пётр Осетров считает, что нововведение не заставит пользователей платить. Технологии обхода уже работают.

VPN-сервис пропускает трафик через сервер, который находится в России. С точки зрения мобильного оператора, это обычное внутреннее соединение. Дальнейший путь данных оператор отследить не может, потому что маршрутизацией занимается уже не он, а промежуточная площадка в российском дата-центре. Крупные провайдеры VPN внедрили такую схему более года назад.

Причины не связаны с новыми тарифами. Российские операторы давно глушат прямой доступ к зарубежным сайтам и хостингам. Специалисты называют этот метод «TCP 16–20». Чтобы обойти глушение, сервисы и научились прятать настоящий маршрут. По мнению Осетрова, ни пользователям, ни операторам VPN не придется подстраиваться под новые правила. Все необходимое уже настроено. Эксперт считает, что вводить заведомо неработающее ограничение бессмысленно.