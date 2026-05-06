Снова можно будет играть за одну цивилизацию от начала и до конца.

Глобальная стратегия Sid Meier’s Civilization VII, как вы помните, стала жертвой избыточного количества совершенно ей ненужных нововведений в жанре. Пользовательская база эти нововведения приняла, но исключительно в штыки, и вот, уже больше года девелоперы только и заняты тем, что постепенно возвращают проект в тот формат, к которому привыкли фанаты серии.

И вот, как сообщила сегодня студия Firaxis, 19 мая для Civilization VII выйдет обновление под красноречивым названием Test of Time («Проверка временем»). Главным пунктом в обновлении станет с самого начала требуемая геймерами возможность играть, как прежде, одной цивилизацией на протяжении всей партии. По умолчанию, напомним, в Civilization VII цивилизации видоизменялись по мере смены эпох, что, конечно, логично с точки зрения истории, но на корню губит всю псевдоисторичность «Цивы», за которую её, собственно, и любят.

Также с выходом Test of Time игроков ожидает полностью переработанная система побед. Теперь на победу будет влиять весь ваш пройденный путь от древности до современности. Система путей наследия останется в прошлом: ей на смену придут триумфы, вносящие дополнительный элемент реиграбельности. В подробности девелоперы пока не вдаются.

Добавят и мелкие нововведения, такие, как карта «континенты-фракталы», новый экран коммерции, новый Совет помощников, улучшенная генерация карт, новые сюжетные события, обновления специалистов и биомов, новое музыкальное сопровождение и многое другое.