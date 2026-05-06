Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Civilization VII через две недели получит возвращающее игру к истокам серии обновление
Снова можно будет играть за одну цивилизацию от начала и до конца.

Глобальная стратегия Sid Meier’s Civilization VII, как вы помните, стала жертвой избыточного количества совершенно ей ненужных нововведений в жанре. Пользовательская база эти нововведения приняла, но исключительно в штыки, и вот, уже больше года девелоперы только и заняты тем, что постепенно возвращают проект в тот формат, к которому привыкли фанаты серии.

Источник изображения: Firaxis Games / 2K Games.

И вот, как сообщила сегодня студия Firaxis, 19 мая для Civilization VII выйдет обновление под красноречивым названием Test of Time («Проверка временем»). Главным пунктом в обновлении станет с самого начала требуемая геймерами возможность играть, как прежде, одной цивилизацией на протяжении всей партии. По умолчанию, напомним, в Civilization VII цивилизации видоизменялись по мере смены эпох, что, конечно, логично с точки зрения истории, но на корню губит всю псевдоисторичность «Цивы», за которую её, собственно, и любят.

Также с выходом Test of Time игроков ожидает полностью переработанная система побед. Теперь на победу будет влиять весь ваш пройденный путь от древности до современности. Система путей наследия останется в прошлом: ей на смену придут триумфы, вносящие дополнительный элемент реиграбельности. В подробности девелоперы пока не вдаются.

Добавят и мелкие нововведения, такие, как карта «континенты-фракталы», новый экран коммерции, новый Совет помощников, улучшенная генерация карт, новые сюжетные события, обновления специалистов и биомов, новое музыкальное сопровождение и многое другое.

#2k games #firaxis games #civilization vii #sid meiers civilization vii
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Получение контроля над PlayStation 4 – краткое руководство для начинающих
«Кракен», «Дьявол носит Prada 2» - субъективный обзор новых фильмов
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI
Вертикальный паркинг — собираю из хлама двухъярусную полку для старых принтеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter