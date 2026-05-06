В интервью изданию «Газета.Ru» было высказано мнение о том, что технические возможности не позволят операторам отличить зарубежный трафик от российского

По мнению программного инженера и специалиста по информационной безопасности Петра Осетрова, которое он высказал в интервью изданию «Газета.Ru», введение в России платы за зарубежный трафик не имеет смысла. Причина в том, что на протяжении как минимум последнего года сервисы VPN научились выдавать иностранный трафик за российский, пропуская его через промежуточный сервер на территории страны. В результате провайдеры не способны увидеть узлы, которые находятся дальше.

Эксперт рассказал, что крупные VPN-провайдеры внедрили такую схему ещё в 2025 году. Причём это не было связано с платой за иностранный трафик, о которой тогда никто не слышал. Необходимость в промежуточном узле возникла по той причине, что в России DPI-системы на протяжении длительного времени ограничивают доступ к зарубежным провайдерам и сайтам через мобильный и стационарный интернет. Среди специалистов такой метод известен под именем «TCP 16–20». Именно для противостояния этому ограничению и была введена маскировка трафика.

Таким образом, если даже плата за заграничный трафик будет введена, клиенты сервисов VPN этого не заметят и им не придётся ничего делать для поиска обхода блокировок, поскольку всё уже сделано за них.

Ранее сообщалось, что Минцифры внесло предложение брать дополнительную плату, если объём потребляемого в месяц зарубежного трафика превышает 15 ГБ. Предлагались суммы в размере 150 руб. за гигабайт, хотя были слухи и о значительно более дорогих тарифах вроде $60 за 1 ГБ.