Небоскребы построят рядом с «Лахта Центром».

Архитектурное бюро Kettle представило визуализацию двух высотных зданий, которые планируется возвести непосредственно рядом с «Лахта Центром». Эти высотки получили названия «Лахта-2» и «Лахта-3», их высота составит 703 и 555 метров соответственно.

В случае успешной реализации проекта Приморский район станет обладателем одного из наиболее выдающихся архитектурных ансамблей современности. Завершение строительства запланировано на 2033 год.

Фото: скриншот сайта Kettle

По информации, представленной в презентации Kettle, «Лахта-2» (703 метра) превзойдёт своего предшественника «Лахта Центр» (462 метра) и станет самым высоким зданием в Европе. Более того, она войдёт в пятёрку самых высоких зданий мира.

«Лахта-3» (555 метров) описывается как «вертикальный шпиль на горизонте». Она должна стать изящным дополнением к мощной «старшей сестре». Вместе эти три здания сформируют уникальный и гармоничный кластер.

Однако с инженерной точки зрения это место представляет собой непростую задачу: Финский залив известен своими ветрами. В связи с этим «Лахта-2» была спроектирована с учётом аэродинамических характеристик. Фасад здания украсят спиралевидные колонны, которые образуют диагональную сетку. Это придаёт зданию неповторимый облик, который можно описать как «закрученный вихрь» или «структура ДНК». Но самое важное — это обеспечивает жёсткость конструкции здания.

Фото: скриншот сайта Kettle

Разработчики обещают создать энергоэффективный дизайн. Внутри здания будет вертикальное атриумное пространство с «активным центром». На первый взгляд это может показаться просто маркетинговым ходом, но на самом деле такая схема должна улучшить естественную вентиляцию, добавить света и снизить потребление энергии за счёт солнечного тепла и движения воздуха. Хотя Санкт-Петербург и не является субтропическим городом, идея выглядит весьма разумно.

Эти новости появились практически одновременно с анонсом «Алых парусов». В ближайшие выходные город снова будет светиться — башня «Лахта Центра» окрасится в красный цвет в честь главного выпускного в стране. Это зрелище, хоть и привычное, каждый раз вызывает восторг.

Создатели новых башен намекают, что их творения тоже могли бы участвовать в подобных световых шоу. Три алых маяка над заливом — это звучит как фантастика, но кто знает, возможно, это только начало?

Сроки определены чётко: 2033 год. Однако эксперты убеждены, что для реализации проекта недостаточно только желания и финансовых ресурсов. Необходимо внести значительные изменения в градостроительное законодательство.

Приморский район, где планируется строительство, считается менее консервативным в плане высотных регламентов, чем исторический центр города. Но возведение таких грандиозных сооружений всегда представляет собой вызов как для властей, так и для общественности.

Пока жителям остаётся только наблюдать за развитием событий. Станет ли «Лахта-2» символом нового мегаполиса или останется лишь красивой картинкой на презентации — вопрос открытый. Но уже сейчас очевидно, что горизонт над Финским заливом точно изменится. Даже если из проекта будет реализована лишь половина задуманного.