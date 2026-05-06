Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
GOTREK
В Петербурге впервые представили визуализацию двух небоскребов
Небоскребы построят рядом с «Лахта Центром».

Архитектурное бюро Kettle представило визуализацию двух высотных зданий, которые планируется возвести непосредственно рядом с «Лахта Центром». Эти высотки получили названия «Лахта-2» и «Лахта-3», их высота составит 703 и 555 метров соответственно.

В случае успешной реализации проекта Приморский район станет обладателем одного из наиболее выдающихся архитектурных ансамблей современности. Завершение строительства запланировано на 2033 год.

Фото: скриншот сайта Kettle

По информации, представленной в презентации Kettle, «Лахта-2» (703 метра) превзойдёт своего предшественника «Лахта Центр» (462 метра) и станет самым высоким зданием в Европе. Более того, она войдёт в пятёрку самых высоких зданий мира.

«Лахта-3» (555 метров) описывается как «вертикальный шпиль на горизонте». Она должна стать изящным дополнением к мощной «старшей сестре». Вместе эти три здания сформируют уникальный и гармоничный кластер.

Однако с инженерной точки зрения это место представляет собой непростую задачу: Финский залив известен своими ветрами. В связи с этим «Лахта-2» была спроектирована с учётом аэродинамических характеристик. Фасад здания украсят спиралевидные колонны, которые образуют диагональную сетку. Это придаёт зданию неповторимый облик, который можно описать как «закрученный вихрь» или «структура ДНК». Но самое важное — это обеспечивает жёсткость конструкции здания.

Фото: скриншот сайта Kettle

Разработчики обещают создать энергоэффективный дизайн. Внутри здания будет вертикальное атриумное пространство с «активным центром». На первый взгляд это может показаться просто маркетинговым ходом, но на самом деле такая схема должна улучшить естественную вентиляцию, добавить света и снизить потребление энергии за счёт солнечного тепла и движения воздуха. Хотя Санкт-Петербург и не является субтропическим городом, идея выглядит весьма разумно.

Эти новости появились практически одновременно с анонсом «Алых парусов». В ближайшие выходные город снова будет светиться — башня «Лахта Центра» окрасится в красный цвет в честь главного выпускного в стране. Это зрелище, хоть и привычное, каждый раз вызывает восторг.

Создатели новых башен намекают, что их творения тоже могли бы участвовать в подобных световых шоу. Три алых маяка над заливом — это звучит как фантастика, но кто знает, возможно, это только начало?

Сроки определены чётко: 2033 год. Однако эксперты убеждены, что для реализации проекта недостаточно только желания и финансовых ресурсов. Необходимо внести значительные изменения в градостроительное законодательство.

Приморский район, где планируется строительство, считается менее консервативным в плане высотных регламентов, чем исторический центр города. Но возведение таких грандиозных сооружений всегда представляет собой вызов как для властей, так и для общественности.

Пока жителям остаётся только наблюдать за развитием событий. Станет ли «Лахта-2» символом нового мегаполиса или останется лишь красивой картинкой на презентации — вопрос открытый. Но уже сейчас очевидно, что горизонт над Финским заливом точно изменится. Даже если из проекта будет реализована лишь половина задуманного.

#новости #инновации #строительство #архитектура #финский залив #небоскребы #строительство городов #санкт петербург
Источник: saint-petersburg.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Яндекс превратил «Телемост» в полноценный мессенджер - теперь это альтернатива МАКС без блокировок
Авиаэксперт Шатилин: представленный в Казани Ту-454 — лишь макет без конструкторской документации
Fortune: развитие ИИ замедляется из-за нехватки качественных данных — информации много, а толку мало
Процессор Core i7-4790K сравнили с Core i7-13700F в паре с RTX 4070 Super в популярных играх
Защищённый смартфон MIG A65 на «Ред ОС М» появился в свободной продаже — в нём нет сервисов Google
Пользователи Windows 11 обратили внимание на появление предупреждения о вредоносных программах
По прошествии 40 лет идею создания трёхсторонней застёжки-молнии реализовали с помощью 3D-печати
Учёные из Швеции и Кореи подтвердили существование скрытого состояния воды
В 13-м сезоне Diablo 4 миньон-билды вошли в число сильнейших в мете
Samsung, SK Hynix и Micron начали разработку памяти DDR6
be quiet! представила процессорные кулеры Dark Rock Pro 6 и Dark Rock 6 с вентиляторами Silent Wings
Глава Take-Two назвал пользователей консолей ключевой аудиторией серии Grand Theft Auto
Forbes: Российские компании научились лучше справляться с дефицитом кадров
Учёные математически доказали возможность отправить сообщение в прошлое
Microsoft объяснила необходимость неоднократной перезагрузки ряда ПК после обновления Windows 11
Эксперт сравнил игровую производительность Core 9 273PQE с 12 P-ядрами и Core i9-14900K
В мексиканской пустыне Чиуауа находится «Зона тишины» — в ней не работает радио и падают ракеты
Radeon RX 580 в Linux оказалась до 119% быстрее по сравнению с Windows 11 в тесте игр от NJ Tech
Samsung научила экраны смартфонов измерять давление и пульс
В мастерской Greenhill Forge собрали магнитный водонагреватель мощностью до 14,5 кВт

Популярные статьи

Получение контроля над PlayStation 4 – краткое руководство для начинающих
«Кракен», «Дьявол носит Prada 2» - субъективный обзор новых фильмов
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI
Вертикальный паркинг — собираю из хлама двухъярусную полку для старых принтеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter