Nacvark
Тихий самолёт X-59 практически преодолел сверхзвуковой барьер
Его разрабатывает NASA для того, чтобы доказать жизнеспособность гражданской сверхзвуковой авиации

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) провели очередные испытания экспериментального самолёта X-59 QueSST, разработанного для демонстрации технологии «тихого сверхзвука». В ходе последнего испытательного полёта он достиг скорости примерно 1230 километров в час, то есть 0,98 Маха.Источник изображения: Lockheed MartinСамолёт практически преодолел сверхзвуковой барьер, превысив скорость традиционной гражданской авиации в 2 раза. При этом следует подчеркнуть, что в этих испытаниях важность играет не столько скорости, а именно показатель уровня шума. NASA без проблем могла бы создать самолёт для полётов на сверхзвуковых скоростях, но использовать его для коммерческой перевозки людей и грузов попросту запрещено международными правилами.

По этой причине NASA балансирует между скоростью и уровнем шума, стремясь доказать жизнеспособность гражданской сверхзвуковой авиации. Инженеры NASA рассчитывают, что им удастся значительно снизить громкость ударной волны, трансформировав её в гораздо более тихий звук.

Следующие этапы испытаний будут включать более высокие скорости и проверку поведения самолёта в условиях, близких к полноценному сверхзвуковому режиму.

#nasa #x-59 #nasa+
Источник: interestingengineering.com
