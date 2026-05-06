События в мире Михаил Андреев
В России сертифицирован новый кроссовер Volga K40
В девичестве Geely Atlas.

Формально кроссовер Volga K40 представлен в России ещё несколько недель назад, да и его продажи должны начаться уже летом, но сертифицирован он был только сейчас. Как гласит публикация на сайте Росстандарта, отныне Volga K40 получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Источник изображения: Volga

Напомним, что по сути Volga K40 представляет собой хорошо известный на российском рынке кроссовер Geely Atlas, с поправкой на то, что он будет производиться в Нижнем Новгороде и, хотелось бы надеяться, из-за особенностей таможенного законодательства будет существенно доступнее «оригинала».

Как уточняется, ОТТС подразумевает два варианта комплектации Volga K40 — в переднеприводном варианте с 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 147 л. с. и в полноприводном варианте с 2-литровым турбодвигателем мощностью 200 л. с. В первом случае двигатель работает в паре с 7-ступенчатым преселективным «роботом», во втором — в паре с 8-диапазонным гидромеханическим «автоматом».

#россия #китай #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #geely #volga #geely atlas #volga k40
