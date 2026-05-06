Формально кроссовер Volga K40 представлен в России ещё несколько недель назад, да и его продажи должны начаться уже летом, но сертифицирован он был только сейчас. Как гласит публикация на сайте Росстандарта, отныне Volga K40 получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Напомним, что по сути Volga K40 представляет собой хорошо известный на российском рынке кроссовер Geely Atlas, с поправкой на то, что он будет производиться в Нижнем Новгороде и, хотелось бы надеяться, из-за особенностей таможенного законодательства будет существенно доступнее «оригинала».
Как уточняется, ОТТС подразумевает два варианта комплектации Volga K40 — в переднеприводном варианте с 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 147 л. с. и в полноприводном варианте с 2-литровым турбодвигателем мощностью 200 л. с. В первом случае двигатель работает в паре с 7-ступенчатым преселективным «роботом», во втором — в паре с 8-диапазонным гидромеханическим «автоматом».