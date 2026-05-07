Рассуждения по поводу профессиональных игровых критиков на фоне игры «REPLACED»

Я не буду делать обзор игры «REPLACED». Я не буду там ничего тестировать. Я просто буду рассуждать, с какого перепуга я должен верить словам игровых критиков...
[ ] для раздела Блоги

Никогда не понимал конкурсы типа «Лучший фильм года» или «Лучший автомобиль десятилетия».

О чем они? Как можно, например, сравнивать утилитарный семейный автомобиль и суперкар, который явно не первый в гараже и машина для выходных? Или может быть объективное сравнение палочки шашлыка, соленого огурца и яблока? Мы можем объективно говорить лишь о полезности продукта, о его калорийности. Но вкусовые предпочтения тут крайне индивидуальные.

В 2026 году вышла игра «REPLACED», которую тут же расхвалили критики от игропрома: 20/10, 30/10. Я немного утрирую, но почти абсолютный показатель.

Изображение: SteamСразу стоит сказать, что игра от инди-студии из Беларуси - Sad Cat Studios. Для простого понимания – «плоская игра», где персонаж бегает влево или вправо.

Начало...Такой подход и ныне популярен среди инди-студий. Ибо дешево и сердито. По сюжету это лютый киберпанк, где ИИ вселен в тело человека. Зовут его R.E.A.C.H. И он будет докапываться до истины.

Я не люблю такие проекты. И сам жанр киберпанка меня не возбуждает. И «плоские игры» не мое. Из них могу только отметить серию «Trine», которую проходил. Да и все, наверное.

И вот тут такие «заявы». Стоит опробовать…

Уже первые десять минут говорят о том, что не стоило и начинать. Все, о чем взахлеб писали критики, оказалось совершенно не тем. Для меня – игра с самого начала должна чем-то заманивать.

Пусть и потом жестко разочарует (так тоже бывает). Но почему после часа игры я совершенно не увлечен процессом игры? Почему даже на низкой сложности остается негатив от постоянной смерти твоего персонажа? 

Где ваша «кинематографичность», о которой писал каждый первый критик? Как вы ее разглядели в примитивнейшем окружении? Это киберпанк? Да, на 100%, но и только. Сюжет не впечатляет вообще. Может потом, но я не дам игре шансов на «потом». Не обязан давать. В итоге, поиграв примерно час, я с большим негодованием удалил эту поделку.

И вот теперь стоит поговорить о такой специфичной и абсолютно бессмысленной профессии, как критик. Не важно, про фильмы он пишет или про игры. Чем его «профессиональное» мнение лучше вашего? А ничем! Допустим, вы ничего не зная, покупаете игру «REPLACED», играете в нее и с гневом бросаете, понимая, что она вам не нравится. Но после восторженных отзывов критиков будет по-другому? Вам тогда она понравится? Если так, то мне жаль такого человека. Значит, у него нет своего мнения. Вы и только вы делаете вывод: нравится вам сей продукт или нет. Это мнение всегда СУБЪЕКТИВНОЕ. И никакие институты не смогут сделать его объективным. Вот даже создатель некой игры по средневековью, Даниэль Вавра остался «REPLACED» впечатлен. Но мне нет дела ни до Вавры, ни до его игр.

Причем, стоит заметить, что игру не называют лучшей среди подобных. Нет, она просто лучшая (на данный момент). Сильное, но бессмысленное заявление. Как можно сравнивать автосимулятор, шутер и стратегию? По какому-такому параметру?

Да, мы отлично понимаем, что есть жанры игр, которые более популярны, чем другие. А есть сугубо специфичные проекты, где никогда не было много поклонников. Но заявлять, что все, например, просто впечатлены «Elden Ring» ну, вранье же. Не всем нравится игровой мазохизм, не всем…

Значит, ваши предпочтения только ваши. И никак иначе. Будь вы профессиональным критиком или же прыщавым школьником. Тем более, что дело касается об УДОВОЛЬСТВИИ от игры. А оно сугубо субъективно, о чем метко говорили еще наши предки. Я, конечно, смотрю обзоры некоторых блогеров, где точно также проявляется их субъективная позиция. Но делаю это не для того, чтобы понять: хорошая ли игра или нет. Мне просто нравится подача материала и все! Значит ли, что мое мнение в корне всегда отличное от мнения профессионалов? Нет. Примерно 50/50. Единственное на что я серьезно обращаю внимание, так на мнение об оптимизации игры. Если даже критики будут говорить, что игра в этом плане «не очень», то ясно, что перед нами «полуфабрикат недоделанный». Касаемо того самого «REPLACED» я бы сказал, что оптимизирован он весьма посредственно. Тест в этой поделке мне было просто лень делать, но загрузка видеокарты GTX 1070 в 65% при включенной вертикальной синхронизации в 1080р, при пиксельной графике, говорит о том, что картинка не соответствует запросам на ресурсы.

Пиксельная графика иногда раздражает...

Игра не предлагает ни инноваций в графике, ни нового геймплея. Все это уже было и не раз. Может она и лучшая среди «плоских игр», спорить не буду. Но говорить, что:

«Компания Sad Cat Studios создала замечательный 2.5D-проект, превосходящий ожидания практически во всех аспектах»

Это вы загнули и сильно. Да, игра стильная, не спорю. Но и все, по большому счету. Уж точно не все кинутся в нее играть, как бы ее не хвалили.

Но вы можете сами ее «попробовать на вкус» и сделать свой вывод…


