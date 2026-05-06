В МВД России сообщили о новой схеме мошенников с использованием USB-накопителей.

Найти флешку у офиса или в торговом центре кажется случайной мелочью, но для хакеров это удобный способ зайти в чужую сеть. Специалист по кибербезопасности напоминает: одно неосторожное подключение может стоить компании и данных, и оборудования.

Илона Кокова, ведущий специалист по информационной безопасности компании WS Cloud, рассказала, что злоумышленники намеренно оставляют USB‑накопители с вредоносным программным обеспечением рядом с офисами, в парках и вблизи торговых центров. Такие устройства рассчитаны на любопытство прохожих и сотрудников организаций. По результатам исследований в сфере кибербезопасности более половины людей, которые находят подобные флешки, все‑таки подключают их к своим устройствам. Этого достаточно, чтобы начать атаку без подбора паролей и сложного взлома.

На таких флешках часто находится файл с названием, которое выглядит безобидно — вроде документа или фотографии. Открытие этой «приманки» запускает вредоносный код: он может поменять настройки системы, установить дополнительные программы для удалённого доступа, начать сбор конфиденциальных данных. В ряде случаев используются специальные устройства, которые подают через USB повышенное напряжение и выводят компьютер из строя. Кокова также указала, что вместо накопителя иногда маскируют и самодельные взрывные устройства.

Эксперт рекомендует не подключать найденные флешки ни к личным, ни к служебным ПК или ноутбукам. Проверять их содержимое не стоит вовсе.