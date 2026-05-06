Global_Chronicles
В Норвегии под упавшим деревом случайно нашли золотую деталь ножен элитного меча VI века
В Норвегии местный житель случайно нашёл золотую деталь меча возрастом около 1500 лет. Археологи отнесли предмет к эпохе переселения народов.

Житель Санднеса во время прогулки обратил внимание на старое дерево, которое несколько лет назад вырвало из земли бурей. Под корнями он наткнулся на небольшой золотой предмет, а позже выяснилось, что это часть ножен меча, пролежавшая в земле около 1500 лет. 

Изображение: Arkeonews 

Золотую деталь нашли в Аустротте, районе Санднеса в норвежском Рогаланде, недалеко от холма Риарен. Местный житель под корнями упавшего дерева заметил небольшой выступ в земле. Когда он надавил на него палкой, что-то засверкало.

Археологи Археологического музея Ставангера установили, что это золотая деталь ножен меча. Изделие датируют первой половиной VI века, периодом Великого переселения народов, когда в регионе действовали военные вожди и часто менялись союзы. По словам археолога Хакона Рейерсена, такие предметы крайне редки: в Северной Европе известно всего несколько похожих находок, а в Рогаланде это первая.

Фурнитура шириной около шести сантиметров и весом 33 грамма украшена мелкими фигурами животных и переплетенными линиями. Золото заметно стерто, значит, меч действительно носили, а не использовали только для обрядов. Исследователи связывают эту деталь с богато украшенными мечами, которые были у самых влиятельных людей того времени.

Археологи считают, что золотую деталь положили в землю намеренно, как подношение, связанное с верованиями людей того времени. Этот взгляд поддерживают и другие находки поблизости: в болотах ниже Риарена в XIX веке нашли серебряные шейные кольца с золотым декором, а в 1907 году на соседней ферме Хойланд обнаружили крупный римский бронзовый котел. В совокупности такие находки показывают, что район Хова в древности связывали с вероятным подношением, оставленным по религиозным причинам примерно в V веке.

#археология #норвегия #золото #меч
Источник: arkeonews.net
