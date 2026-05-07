Приставка тестировалась под управлением Linux-дистрибутива Bazzite.

Совсем недавно состоялся запуск новейшего игрового контроллера Steam Controller, что позволило энтузиасту YouTube-канала ETA PRIME протестировать его совместно со Steam Machine. Отмечается, что это не новая версия игровой приставки, дебют которой с нетерпением ожидает целый ряд геймеров, а устройство, выпущенное в 2015 году.

Источник фото: ETA PRIME/YouTube

Игровая консоль Steam Machine, выпущенная Zotac и известная под кодовым названием NEN SN970, оснащена процессором Intel Core i5-6400T, имеющим 4 ядра и 4 потока с тактовой частотой до 2,8 ГГц, и видеокартой GeForce GTX 960 c 3 ГБ видеопамяти GDDR5.

Также экземпляр, попавший в руки энтузиасту, был снабжён 16 ГБ оперативной памяти DDR3 и твердотельным накопителем Samsung 860 EVO на 250 ГБ с интерфейсом SATA. При этом приставка имеет разъём M.2 для подключения дополнительного SSD. Кроме того, внутри установлен USB-адаптер для беспроводного соединения игрового контроллера. В комплекте к приставке идёт Steam Controller старого образца, но энтузиаст без проблем подсоединил к ней новый вариант контроллера от Valve, отметив удобство его использования совместно с консолью.

Ютуберу не удалось установить новую версию SteamOS из-за проблем с совместимостью с видеокартами Nvidia, поэтому было принято решение использовать Linux-дистрибутив Bazzite. В игровых тестах игровая приставка обеспечила следующие показатели средней частоты кадров:

The Elder Scrolls V: Skyrim (1080p, средние настройки) – 85 fps

The Elder Scrolls V: Skyrim (1080p, высокие настройки) – 54 fps

DiRT 3 (1080p, высокие настройки) – 93 fps

Red Dead Redemption (900p, низкие настройки, масштабирование динамического разрешения 50 %) – 35 fps

The Witcher 3: Wild Hunt (720p, пресет Steam Deck, масштабирование динамического разрешения вкл.) – 38 fps

Cyberpunk 2077 (900p, низкие настройки, FSR 2.1 Performance, генерация кадров вкл.) – 30-40 fps

Hollow Knight: Silksong (1080p, максимальные настройки) – 120 fps

Тесты показывают, что Steam Machine (NEN SN970) от Zotac в Red Dead Redemption, The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077 работает на пределе своих возможностей, тогда как в The Elder Scrolls V: Skyrim, DiRT 3 и тем более Hollow Knight: Silksong обеспечивает неплохие показатели. Энтузиаст отмечает, что с учётом характеристик данной приставки выбор игр будет ограничен, поэтому геймерам стоит обратить внимание на другие варианты или дождаться запуска современной Steam Machine.

