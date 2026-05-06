LG Display показала на выставке SID Display Week 2026 технологию Tandem OLED третьего поколения. Новые панели потребляют на 18% меньше энергии и служат почти вдвое дольше предыдущих.

Производители дисплеев уделяют все больше внимания не только качеству изображения, но и тому, насколько экономично и долго работают панели в реальных устройствах. Это особенно заметно в автомобилях и ноутбуках, где экраны остаются включенными часами и напрямую влияют на ресурс техники и расход энергии.

Изображение: WCCFTech

LG Display сообщила, что третье поколение Tandem OLED снижает энергопотребление примерно на 18% и при этом обеспечивает почти двукратный рост долговечности по сравнению с прежними панелями. Одним из первых вариантов стала автомобильная панель, способная выдавать яркость до 1200 нит и рассчитанная на срок службы более 15 000 часов при комнатной температуре. Компания отмечает, что такие характеристики особенно важны в машинах, где дисплеи должны оставаться читаемыми при ярком свете и долго сохранять стабильное качество изображения.

LG планирует запустить серийное производство автомобильных панелей Tandem OLED уже в этом году. Позже эту технологию собираются использовать в IT-устройствах и других потребительских продуктах.

Также компания показала 16-дюймовую Tandem OLED-панель для AI-ноутбуков. Она тоньше, легче и энергоэффективнее обычных OLED. По заявлениям производителя, такая панель увеличивает время автономной работы ноутбука на 2,3 часа.