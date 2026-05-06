В прежние времена производители выпускали действительно качественную технику: покупая её, пользователь становился владельцем устройства, а не подписчиком бесконечных сервисов и прочей навязанной корпорациями ереси. Особенно наглядно деградация производителей видна, если посмотреть на старые принтеры, которые были выпущены более 20 лет назад и до сих пор исправно выполняют свои прямые задачи, не вызывая нареканий из-за расходных материалов и прочих нюансов «неправильного использования», которыми напичканы современные устройства.

У меня как раз есть один старый лазерный принтер HP LaserJet 1015 и струйное МФУ со сканером HP DeskJet F370. Устройства были выпущены в 2004 и 2007 годах. Хотя в 2007 году некоторые производители уже начинали злоупотреблять властью и навязывать потребителям свои ограничительные условия ради увеличения прибыли за счёт искусственных ограничений и проблем... Впрочем, мои устройства ещё не заражены корпоративной вредностью — именно для них я и буду изготавливать полку.

Замеры провожу обычной рулеткой и записываю в блокнот. Правда, рулетку пришлось подлатать малярной лентой, чтобы не развалилась ненароком в руках, а то старая она уже, дряхлая какая-то... Размеры записываю примерные, но так, чтобы принтеры точно встали на свои места и осталось место для проводов.

Хотя я набросал простенький чертёж в блокноте, иллюстрирующий будущую полку, реальность накладывает свои ограничения, и в процессе конструкция будет меняться, так как использовать я буду старые материалы, которые в иных случаях были бы выброшены в мусор или отправлены на дрова.

Я не брезгую даже старой, вспухшей от воды ЛДСП. В планах у меня универсальная полка: внизу — отсек для лазерного принтера, сверху — место для струйного МФУ со сканером. Также я хочу, чтобы полку можно было как поставить на стол, так и подвесить к стене.

Доску обрезал ручной пилой: получилось достаточно ровно и качественно, но вот брусья получились далеко не идеально. Впрочем, и так сойдёт. Шлифовал поверхности уже с помощью УШМ и наждачного листа на чашке средней жёсткости. Хотя древесная пыль — это не асбест, всё же следует использовать респиратор при такой работе.

Далее обрабатываю рыхлые края ЛДСП грунтом для OSB-плит, так как этот грунт довольно плотный и густой. В целом я использовал именно этот грунт только потому, что он просто попал мне под руку. Вполне возможно, другие виды грунтовки сработали бы гораздо лучше в этом конкретном случае, но меня устраивает текущий результат.

После высыхания использую наждачную губку, чтобы удалить излишки грунта, а затем клею малярную ленту по периметру, так как изначально я хотел окрасить доску снизу и по краям, а верх оставить неокрашенным.

У второй доски (фанеры) во время обработки откололся небольшой кусочек шпона, поэтому приклеиваю его обратно. Сначала наношу клей ПВА, затем зажимаю струбцинами через промежуточные доски, а в конце убираю всё лишнее и зажимаю струбцинами до окончательного высыхания. Если бы я оставил промежуточные доски, он сох бы больше суток.

Лишние отверстия забиваю деревянными чопиками (мебельными шкантами), обмазанными ПВА-клеем. Это классический способ заполнения нежелательных отверстий в древесине. После забивания чопика остаётся только отрезать лишнее, пройтись напильником и наждачной бумагой, чтобы вывести заплатку в одну плоскость.

Далее — подготовка деталей к покраске. К этому моменту можно заметить, что я решил отказаться от высоких досок позади конструкции, нарисованных в наброске, и делаю простую полку.

У меня завалялось некоторое количество разных красок и лаков, но мой взор пал на чёрную эмаль ПФ-115С. Было бы нелепо, если бы я покрасил полку в какой-нибудь зелёный цвет. Было бы интересно покрыть полку яхтным лаком, но нижнюю доску всё равно придётся во что-то предварительно красить, поэтому окрашу всё в чёрный цвет. Также обхожу стороной золотистую краску из баллончика, ибо она слишком легко повреждается без защитных покрытий, хотя полка выглядела бы интересно в золотом цвете.

Красить буду обычной губкой для мытья посуды. Банку краски тщательно всбалтываю и перемешиваю при помощи аккумуляторного шуруповёрта. После подготовки приступаю к покраске.

Малярная лента, приклеенная ранее, была моей ошибкой, потому что её следовало клеить непосредственно перед малярными работами, а не за 8 часов до их начала. Впрочем, обрывки ленты снимаются без особых проблем, а лишнюю краску потом уберу с поверхности, если в этом будет необходимость.

Хотя я красил губкой, перчатки всё же пропитались краской насквозь. Бензин «галоша» отлично смывает ещё не застывшую эмаль с рук. Хотя следовало бы найти резиновые перчатки.

На следующий день проверяю эмаль. В закрытом помещении она сохнет довольно долго. Местами впиталась, образовав матовую поверхность. Также можно заметить прилипшую мошку, но ничего страшного, ведь это первый слой.

Теперь шлифую наждачной губкой окрашенные поверхности. Таким образом убираю шершавые древесные ворсинки и прочие огрехи. Да и второй слой краски ляжет лучше на подготовленную поверхность.

Двустороннюю клейкую ленту использую для временного крепления ножек; она же становится заполнителем, так как торцы кривые и косые.

Подготовил детали, саморезы и сверло для сборки.

А потом я задумался над перегородками для конструктивной жёсткости, чтобы полка не косилась под нагрузкой в подвешенном состоянии. В итоге решил отказаться от ферм, потому что лист фанеры и выглядит лучше, и нагрузку примет на себя без проблем, и уборкой заниматься не нужно будет, так как пыль на вертикальной поверхности не будет скапливаться.

У меня как раз валяются два поломанных листа фанеры, которые никуда не применить, кроме как порезать на боковины для новой самодельной полки под принтеры. Проблема только в том, что УШМ перегревается при работе под солнцем во время обработки наждачным кругом. Там три слоя старых обоев было на фанере — это была тяжелая работа для УШМ мощностью всего 750 Вт, особенно учитывая работу на пониженных оборотах.

И да, под солнечным пеклом без шапки и защитных очков работать не следует, но для конструкции это хорошо: поверхность прогрелась выше 60 градусов под солнцем, краска точно высохнет до конца в таких условиях.

Немного охладив инструмент, я принялся резать второй лист фанеры. Использую диск на три зуба по дереву. Я никогда не использовал и никому крайне не советую использовать обычные пильные диски с большим количеством зубьев вместе с УШМ. В отличие от обычных дисков по дереву, диск на три зуба с победитовыми напайками, по крайней мере, не закусит в древесине и не вырвет инструмент из рук здорового человека.

Осталось довести плиты до кондиции, зажав их двумя струбцинами и обработав края грубым наждачным кругом. Так из двух поломанных кусков фанеры получилось два хороших прямоугольника нужных размеров.

Не забываю про лишние отверстия в фанере, которые забиваю чопиками, обмазанными ПВА-клеем.

Заранее подготовил толстые силиконовые прокладки с отверстием в середине — это будут ножки. Ну и примеряю получившиеся листы фанеры к боковинам.

Для создания фасок я использую большое сверло по металлу. Новое сверло работало не очень хорошо, поэтому я достал старое, заточенное мною сверло, и оно уже делало отличные фаски у отверстий под саморезы.

Начался этап сборки на саморезы. Каждое отверстие предварительно сверлю, снимаю фаски и только потом закручиваю метизы. Патрон шуруповёрта не в восторге от такого количества манипуляций с разными насадками. Можно было достать запасной шуруповёрт для сокращения количества операций по смене инструментов, но тут не такой уж и большой объём работы.

Полка получилась немного кривой, ведь только по одной плоскости есть жёсткая фиксация теми самыми листами фанеры. По-хорошему, следовало и заднюю стенку закрыть листом фанеры — это создало бы ребро жёсткости по всем осям конструкции, но это сделаю потом, если захочу.

Только с настенными креплениями возникли проблемы: пришлось изготовить самодельные подвесы из пружинной стали. Не знаю, как они поведут себя, но время покажет. Может быть, я вообще заменю их потом на что-то более качественное. Не нашлось ничего лучшего под рукой.

Пришло время нанести второй слой эмали. Сразу же прикручиваю силиконовые ножки к днищу полки. Ничего не выдумываю, просто прикручиваю саморезами, немного отступив от краёв.

Я планировал расположить полку вертикально, чтобы после покраски лишний мусор не падал на поверхность, но увлёкся и забыл про это, а окрашенный короб трогать уже не хотелось лишний раз.

На некоторое время оставил всё сохнуть. Потом прошёл рядом, посмотрел и решил закрасить нижнюю полку в чёрный цвет. Всё же мне не понравилось белое пятно в чёрной мебели.

На следующий день эмаль подсохла. Естественно, боковые панели стали матовыми, так как впитали краску. Пузырьки воздуха следует убирать с поверхности, ибо они становятся дефектом после высыхания. Подкрашиваю проблемные поверхности и оставляю их для окончательной сушки.

Новые панели следовало предварительно окрасить в чёрный хотя бы одним слоем, прежде чем собирать воедино, но это уже опыт на будущее. Пока что меня устраивает результат, особенно учитывая, что это сделано буквально из мусора. Разве только банка эмали была открыта, но ей и так уже лет семь, если не больше, да и ржавеет банка сверху, так что использование её пошло ей только на пользу.

Так как последние штрихи наносились тонким слоем, эмаль за целый день на улице хорошо просохла и выветрилась, поэтому спустя сутки я установлю принтеры на самодельную полку.

Вот принтеры и расположились на самодельной полке, изготовленной из мусора. Всё разместилось практически идеально.

Оба принтера можно без проблем привести в рабочее состояние и сложить обратно.

Хотя размеры были подобраны на глазок, итоговый результат получился в самый раз. Спереди ничего не выступает. Сверху — ровно столько, сколько нужно для использования и работы. Сзади провода помещаются без проблем, не выступая за габариты полки. Ну а для обслуживания лазерный принтер придётся извлекать из полки, но эта операция настолько редка, что в этом нет никаких проблем.

Также я заметил, что принтеры теперь можно легко перенести в любое другое место, просто взявшись за полку: она получилась достаточно крепкой и надёжной для переноски в нагруженном состоянии. Осталось найти пустую стенку и повесить на пару саморезов новоиспечённую мебель.

Сначала просто повесил новую полку в первое попавшееся место вместе с принтерами. Заодно проверил эмаль на прочность: у лазерного принтера металлические ножки, и при этом на поверхности следов не осталось.

Потом нашёл место получше для принтеров и перевесил полку. Для проверки нагрузил её гирей весом 16 килограммов. Полка успешно прошла испытания. Самодельные крепления из пружинной стали вызывали некоторые опасения, но всё прошло без проблем.

Единственный неприятный нюанс, о котором я не подумал, заключается в проводах подключения. Следовало просверлить отверстия в боковых листах фанеры для протяжки проводов питания и подключения принтеров.

Впрочем, меня это не особо напрягает. Я больше думаю о том, чтобы встроить в эту полку USB-разветвитель и розетки для внутреннего подключения устройств. Разветвитель пригодился бы для того, чтобы из коробки достаточно было вытянуть лишь один USB-кабель для подключения всех устройств к компьютеру и один провод питания.

Но это уже совсем другая история.

