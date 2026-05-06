События в мире Михаил Андреев
Энтузиаст из Санкт-Петербурга превратил Lada Vesta в полноприводный гибрид
«Колхоз», конечно же, но весьма неплохо реализованный.

У продукции «АвтоВАЗа», как бы это ни казалось странным, есть искренние ценители, готовые за свой счёт на голом энтузиазме дорабатывать заводские машины под своё представление о прекрасном. Издание «Авторевю» поделилось историей об одном из таких энтузиастов — Сергее Никифорове из Санкт-Петербурга — который доработал свою бензиновую переднеприводную Lada Vesta в кузове универсал до полноприводного параллельного гибрида.

Источник изображения: «Авторевю».

С этой целью на заднюю ось автомобиля был установлен 110-сильный электродвигатель от Nissan Leaf, а в качестве тяговой батареи используется аккумулятор от гибридного Mercedes GLE. Согласно замерам, такая Vesta разгоняется за 100 км/ч за 6,7 секунды, или почти вдвое быстрее, чем заводская версия. На электротяге машина способна преодолеть 40 километров.

Источник изображения: «Авторевю».

Для синхронизации электромотора и стандартного бензинового двигателя здесь установлен специальный блок управления.

Источник изображения: «Авторевю».

Понятно, что проект такого рода актуален только для фанатов «АвтоВАЗа». Автомобиль в такой комплектации резко дорожает, а машины Lada, как известно, и так уже перестали быть народными в плане стоимости. Да и практического смысла, кроме как побаловаться и стать героем статьи в автомобильном издании, в таком мероприятии немного.

#россия #техника #автомобили #транспорт #наука #lada #lada vesta
