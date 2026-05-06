Речь идёт о достаточно крупных публично доступных каналах

В России в четверг, 7 мая, начинают действовать новые правила работы мессенджеров, которые среди прочего затрагивают Telegram и WhatsApp. Речь идёт о том, что администраторы чатов, владельцы каналов и бизнес-аккаунтов становятся объектом более пристального внимания и контроля. В первую очередь это затронет тех, кто рассылает контент и собирает пользовательские данные.

В частности, от владельцев каналов потребуется чётко указывать, кто занимается рассылкой или ведением канала. Также нужно будет указывать, какие данные собираются у подписчиков канала, как они сохраняются и кому передаются.

Требования могут затронуть новости, каналы с комментариями по политическим вопросам, каналы с финансовыми советами, различными схемами заработка, инсайдерской информацией. Владельцы этих каналов могут получить запросы относительно того, откуда взята информация. В результате некоторые рассматривают возможность превращения публичных каналов в закрытые или регистрацию в качестве юридического лица.

По мнению экспертов, два наиболее популярных в России мессенджера давно можно назвать полноценными средствами массовой информации. По этой причине к ним начинают именно так и относиться, а также как к операторам персональных данных и хостинг-платформам.

* принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией.