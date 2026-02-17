Как пишет издание Daily Mail, обновление вышло в срочном порядке, что подтверждается коротким сроком бета-тестирования

На прошлой неделе Apple выпустила новое обновление операционной системы iOS 26.3, которое уже доступно к скачиванию всеми пользователями iPhone. Среди изменений, помимо новых функций, исправление 39 обнаруженных уязвимостей в сфере безопасности. Одна из уязвимостей была связана с редактором динамических ссылок dyld, который использовался злоумышленниками для обхода защиты системы. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Как сообщает издание Daily Mail, обновление вышло в срочном порядке, что подтверждается непродолжительным сроком бета-тестирования. Основная причина срочности – необходимость устранения серьёзных уязвимостей, позволявших злоумышленникам скрытно установить шпионское программное обеспечение (ПО) через dyld. Apple уже официально признали, что осведомлены о предполагаемой связи этой уязвимости с «чрезвычайно сложной атакой против отдельных лиц», использовавших прошлые версии iOS на своём устройстве.

Эксперт по кибербезопасности компании Malwarebytes Питер Арнтц, чьи слова приводит издание, подчеркнул, что этот тип атаки особенно опасен для пользователей, потому что создаёт бэкдоры, которые сложно отследить. Несмотря на то, что у обычного пользователя мало шансов столкнуться со шпионским ПО, их все равно призывают своевременно обновлять своё устройство.